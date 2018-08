Uomini e Donne news, Marta perde la pazienza: il duro sfogo dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne news, Marta Pasqualato e il lungo sfogo sui social: l’ex corteggiatrice stanca delle critiche risponde a tono ai suoi follower

L’ex corteggiatrice Marta Pasqualato, da quando ha lasciato Uomini e Donne, è molto seguita sui social. Il seguito raggiunto grazie al Trono Classico, però, ha anche acceso i riflettori sulla sua vita privata. Uscita single dal date-show, dunque, molti sono i ragazzi e le ragazze che la seguono che si chiedono oggi quale sia la sua situazione sentimentale. Diverse settimane fa, inoltre, la stessa Marta aveva fatto sapere di aver iniziato a sentire Nicolò Brigante che, a Uomini e Donne, aveva preferito Virginia a lei e che, dopo aver rotto con quest’ultima, sembrava essere intenzionato a tornare sui suoi passi. Tutto questo, inevitabilmente, aveva spostato l’attenzione su di loro, tant’è che moltissimi sono tuttora quelli che continuano a chiedere ai diretti interessati aggiornamenti al riguardo.

Alcuni utenti, però, non sempre si sono dimostrati gentili nei loro confronti. Stanca di essere criticata per il modo in cui gestisce i suoi spazi social, allora, Marta è intervenuta a dire la sua poche ore fa. Lasciandosi andare in un lungo sfogo Marta Pasqualato, su Instagram Stories, ha esordito dicendo: “Mi sono rotta raga, ve lo giuro, sono proprio stanca di leggere le min…..e che scrive la gente su Instagram”.La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Ste persone qua che si permettono di rompere sono tutte persone che, fondamentalmente, non ci mettono la faccia”. La polemica di Marta, poi, si è trascinata per diversi video dove, in tutti, l’ex corteggiatrice è apparsa visibilmente spazientita.

Uomini e Donne: Marta Pasqualato e Nicolò Brigante stanno insieme?

Il riavvicinamento tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante, qualche settimana fa, avevano fatto pensare a molti che ci fosse stato un ritorno di fiamma tra loro due. Ad oggi, però, non sappiamo come sono andate effettivamente le cose. Sia l’ex tronista che la sua corteggiatrice non sono più tornati a parlare della cosa. I due, infatti, hanno scelto il silenzio.