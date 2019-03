Uomini e Donne news, Marta regala una pizza ad un senzatetto: le critiche

Uomini e Donne news: Marta Pasqualato replica alle critiche

Marta Pasqualato nelle ultime ore è stata protagonista di una serie di critiche in seguito ad un suo gesto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aperto un sondaggio sul suo profilo Instagram nel quale chiedeva un parere tra due opzioni: “Pizza per noi o pizza per senzatetto?”. La maggior parte degli utenti e follower della ragazza hanno optato per il senzatetto e, cosi, Marta ha fatto. Infatti, la Pasqualato insieme al suo fidanzato Simone hanno portato una pizza ad un senzatetto. E fin qua nulla di male, anzi..un gesto che fa onore alla ragazza conosciuta all’interno degli studi di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma solo successivamente sono emerse delle pesanti critiche ai danni della stessa Marta. Per quale motivo tutto questo? Ecco che la Pasqualato lo spiega sui suoi canali social.

Dopo quanto fatto, i vari utenti ne hanno dette di ogni su Marta per aver usato un senzatetto nei suoi sondaggi. Cosi la ragazza ha risposto: “Ma perché c’è gente che deve vedere il marcio in quello che faccio? Ho regalato una pizza ad un senzatetto e basta. Dov’è la cosa marcia? Siete i primi che quando vedete una persona che sta male per strada passate dritti, ma stiamo scherzando?”. E poi ancora continua dicendo: “Sapete perché su Instagram ci sono solo persone false che fanno la faccia e non vi dicono come vivono veramente? Perché hanno paura del vostro giudizio, perché poi la massacrate. Vi meritate le persone che vi fanno la bella faccia e vi prendono per il c**o!”.

Marta Pasqualato non ci sta e interviene sui social per difendersi

Dunque, dopo i continui e duri attacchi subiti da parte del popolo di Instagram, Marta non ci sta e interviene tramite storie per difendere la sua persona e il gesto che ha fatto! E voi, da che parte state? Un gesto come quello di Marta è davvero da criticare?