UeD, Marta Pasqualato: labbra rifatte? La verità e gli sfoghi rossi sul corpo

Uomini e Donne, Marta Pasqualato accusata di essersi rifatta le labbra segretamente: la replica dell’ex corteggiatrice

I commenti che affollano i social non sempre sono facili da gestire. Questo vale soprattutto per i personaggi più o meno noti al pubblico che di critiche (e a volte anche insulti gratuiti) ne ricevono tutti i giorni. Lo fa bene Marta Pasqualato, un ex corteggiatrice di Uomini e Donne che in queste ore è stata accusa di essere una persona bugiarda. Il motivo? Marta, dopo aver affermato di stare facendo i conti con un brutto sfogo cutaneo, ha mostrato ai propri follower le labbra gonfie per via dell’allergia. Le sue parole, però, sono state messe in dubbio da alcuni. Secondo questi, nello specifico, l’ex volto noto del Trono Classico avrebbe inscenato tutto per non ammettere di aver rifatto le labbra e, quindi, per giustificare il gonfiore conseguente al filler con una reazione allergica.

Alle accuse mosse nei suoi confronti, però, Marta Pasqualato ha risposto per le rime. Quest’ultima, per dimostrare di stare dicendo la verità, ha anche fatto vedere a tutti le chiazze rosse sul corpo che la stavano tormentando in quel momento. Prima di pubblicare le immagini, inoltre , la stessa ha scritto: “A tutte le poveracce che sotto la mia ultima foto scrivono che sto facendo finta di avere delle reazioni allergiche per mascherare un presunto filler alle labbra…Vi mostro la situazione attuale”. L’ex corteggiatrice, in questo modo, ha voluto dare prova della sua sincerità.

Uomini e Donne, Marta Pasqualato risponde agli haters: lo sfogo sui social

Non è la prima volta questa che Marta Pasqualato decide di mettere a tacere le male lingue su Instagram. Non molto tempo fa, per esempio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo dove rispondeva a chi aveva avuto da ridire sul suo percorso professionale. Marta, come abbiamo capito, non è certo una ragazza che si lascia intimidire dagli haters.