Uomini e Donne, Marta Pasqualato dopo la sua esperienza al Trono Classico: “All’Università sono rimasta indietro con gli esami ma mi mantengo da sola”

La scorsa settimana Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto seguita sui social, aveva annunciato su Instagram di aver intenzione di dedicarsi ad un nuovo progetto. La ragazza, iscritta alla Facoltà di Medicina, avrebbe dedicato un giorno della settimana per parlare del suo percorso universitario e professionale. Questa nuova rubrica, però, non è stata accolta da tutti con lo stesso entusiasmo. Alcuni utenti avrebbero avuto da ridire sulla sua esperienza televisiva e la sua carriera professionale. Secondo questi, nello specifico, il suo percorso a Uomini e Donne e il suo lavoro come influencer poco c’entrerebbe con il desiderio di diventare medico.

Le critiche ricevute hanno fatto perdere la pazienza a Marta Pasqualato. Per mettere le cose in chiaro, sedare la polemica e invitare tutti a non esagerare con i toni, allora, l’ex corteggiatrice si è lasciata andare in un lungo sfogo sui social. “Partiamo da una premessa importante” ha esordito dicendo Marta su Intagram stories “Perché vedo che ci sono persone ancora mentalmente un po’ chiuse, che non accettano che qualcuno che fa Medicina faccia anche altro nella vita”. La stessa, poi, in merito alla questione ha continuato dicendo: “Non sono mai stata una miliardaria figlia di papà che si può far pagare 6 anni di studi, quindi lavoro, mi mantengo da sola e non gravo più sulla mia famiglia”.

Uomini e Donne, Marta Pasqualato risponde alle critiche: l’ex corteggiatrice senza mezzi termini sui social

Come è cambiata la vita Marta Pasqualato dopo l’esperienza a Uomini e Donne? “Mi sono fatta un mazzo per 5 anni e nell’ultimo anno ho rallentato per tanti motivi […] Sono rimasta indietro con qualche esame come succede a tutti” ha spiegato Marta. L’ex corteggiatrice toscana, comunque, ha specificato di essere molto fiera del suo percorso. “Gli scienziati mi insultano ma intanto a 30 si fanno dare la mancetta dal papà” ha concluso in fine senza mezzi termini.