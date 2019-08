Uomini e Donne news: Marta Pasqualato è in crisi col fidanzato

Uomini e Donne news: momento nero per Marta Pasqualato e il fidanzato

Marta Pasqualato è in crisi col fidanzato Simone. Come rivela il blog di Isa & Chia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sta attraversando un momento facile. E per la coppia, a quanto pare, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno visto che si parlava di un’imminente convivenza. Fidanzati da circa un anno Marta e Simone progettavano di andare a vivere insieme il prossimo settembre. Su Instagram la studentessa di Medicina ha chiarito che queste sono settimane difficili ma ha preferito non svelare di più. Nonostante la popolarità dovuta al Trono Classico la veneziana è molto riservata e ci tiene a mantenere una certa privacy sulla sua vita privata.

Le parole di Marta Pasqualato sulla crisi con Simone

Nelle ultime storie di Instagram Marta Pasqualato – ex corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne – non ha nascosto il momento difficile col fidanzato Simone, di professione fotografo. Ma la web influencer ha puntualizzato che appena la situazione sarà più chiara e definita la comunicherà ai suoi follower, che con interesse e curiosità seguono la sua vita sentimentale. Una vita che è praticamente cambiata dopo l’incontro con Simone. Marta ha sofferto parecchio per la scelta di Nicolò, ricaduta sulla rivale Virginia Stablum, ma è riuscita a riprendersi con forza e determinazione.

La nuova vita di Marta Pasqualato dopo Uomini e Donne

Dopo la notorietà ottenuta a Uomini e Donne Marta Pasqualato è diventata un’apprezzata influencer su Instagram. La giovane non ha però accantonato gli studi: continuare a portare avanti con impegno e sacrificio la sua carriera universitaria.