Uomini e Donne news: insinuazione pesantissima su Giulio, Maria contesta Tina

News Uomini e Donne: Maria De Filippi contro Tina Cipollari per Giovanna Abate

Oggi in puntata Giulio Raselli ha discusso animatamente con Giovanna Abate perché lei (giustamente) non ha digerito che si fosse baciato sia con Irene Bocca sia con Giulia D’Urso; i toni sono degenerati e la corteggiatrice ha dichiarato espressamente che lei non vuole farsi prendere in giro e che merita rispetto per il percorso che entrambi hanno stanno facendo a Uomini e Donne. In altri troni gli opinionisti l’avrebbero difesa a spada tratta ma era palese che Tina Cipollari, pur non facendo espressamente il suo nome, non condividesse affatto il suo discorso, al punto che la stessa Maria De Filippi è intervenuta a difesa di Giovanna chiedendo all’opinionista cosa non sopportasse della corteggiatrice. Non si tratta quindi di una nostra impressione: Maria, che conosce meglio le dinamiche del suo programma, è intervenuta in prima persona e la Cipollari ha prima spiegato che il suo discorso – cioè quello di non pretendere troppo agli inizi – era generale, per poi prendersela direttamente con la Abate.

Uomini e Donne news: Tina difende Giulio, Alessandro Zarino lo attacca

Tina si è innervosita quando è stato Gianni Sperti a far notare che Giovanna “è l’unica che reagisce come dovrebbe reagire”. “Ma Gianni – ha urlato contro Sperti –, tu sei un allocco che crede a tutto quello che viene detto. Bastano due urla che le credi. C’è stata gente che ha fatto una carriera urlando!”. “Giovanna – si è poi rivolta così alla Abate –, tu non sei credibile proprio! Se l’avessi fatto dopo un lungo percorso saresti stata credibile! Ma dopo tre settimane…”. Mentre la Abate cercava di spiegare Tina se n’è andata. La Cipollari non ha neanche digerito le accuse a Giulio di essersi lasciato andare con più ragazze: “Ma è la prima volta – si è chiesta, proprio prima che Maria le chiedesse cosa non sopportava di Giovanna – che un tronista bacia quattro o cinque ragazze? O si deve fossilizzare su una?”. L’opinionista comunque era nettamente in minoranza perché anche Alessandro Zarino ha fatto notare dopo il bacio a Irene che lui “è un po’ tutto lo stesso con tutte, e non pesa quello che fa. Non dà un valore a qualsiasi cosa faccia”.

Uomini e Donne, insinuazione pesantissima sul tronista: Giulio è furioso

Si è passati poi a un’insinuazione piuttosto pesante: Giovanna, in crisi per il rapporto importante che Giulio sta costruendo con Giulia, ha voluto chiedere al tronista come mai i due si seguissero su Instagram, alludendo al fatto che entrambi si conoscessero fuori. “Non inventarti ca…ate – queste le parole di Raselli –, te lo sto dicendo subito! Io lei non la conosco! Non ci sono sotterfugi!”. E pensare che la prossima puntata si parlerà proprio di questo e i dubbi aumenteranno a dismisura.