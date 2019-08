Uomini e Donne news, Marco e Beatrice: esplode polemica per Bianca dopo foto

Marco Fantini e Beatrice Valli, una coppia bellissima dopo Uomini e Donne

La bellezza di Marco Fantini e Beatrice Valli sta non solo nel loro aspetto fisico ma anche e soprattutto nel progetto di vita che hanno deciso di portare avanti assieme dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. I due si sono innamorati dopo che lui corteggiò Anna Munafò, che all’epoca scelse Emanuele Trimarchi, e da allora, fatta eccezione per un brevissimo periodo di crisi che gettò i fan nello sconforto, non si sono allontanati neanche per un secondo. E, permetteteci di dirlo, loro due sono l’esatta dimostrazione che a Uomini e Donne ci si può innamorare se vi si partecipa con intenzioni serie. Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale.

Uomini e Donne, le foto di Marco e Beatrice a Ibiza che scatenano le polemiche

Peccato che anche Marco e Beatrice debbano vedersela spesso con le critiche degli odiatori del Web che continuano da anni a inquinare Instagram, Facebook e Twitter; l’ultima volta i due genitori sono stati coinvolti in una polemica esplosa dopo il compleanno di Bianca, e adesso invece le critiche dipendono tutte dal fatto che alla piccola Marco e Beatrice non fanno indossare il costumino. Se date un’occhiata alla foto che abbiamo condiviso alla fine del post noterete infatti che Bianca è senza il pezzo di sotto, cosa usuale in realtà nelle spiagge e che non dovrebbe destare chissà quale scandalo o per lo meno non tutte queste polemiche che invece si leggono a commento della foto postata da Marco. “Certo – ha scritto ad esempio una follower – che siete un po’ incoerenti… quando era piccola a questa bambina le coprivate sempre la faccia con qualcosa, ora che è grande un sacco di foto e video a c…o all’aria… un paio di mutande sono così difficili da tenere! Non è nemmeno igenico per lei!”.

Marco e Beatrice, una famiglia stupenda

Marco e Beatrice ancora non sono intervenuti sulla polemica, anche se a farlo sono stati molti dei sostenitori e delle sostenitrici della coppia; fossimo in loro continueremmo a farci le nostre belle vacanze a Ibiza con Bianca e Alle perché in fondo qualsiasi risposta sarebbe superflua: se in una foto così bella che mostra una famiglia unita e felice si nota che la bimba non indossa il costumino non è neanche il caso di perdere tempo…