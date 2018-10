News Uomini e Donne, Martina Sebastiani contro Mara Fasone: il commento all’abbandono del Trono Classico e alla scelta di Andrew

L’inaspettato (forse neanche troppo) abbandono del trono da parte di Mara Fasone ha spiazzato davvero tutti. Il pubblico di Uomini e Donne è infatti rimasto a dir poco senza parole. In ogni caso, nel corso delle ultime registrazioni si era iniziata a respirare un’aria un po’ troppo pesante in studio. In primis, è stato Gianni Sperti a cominciare a dubitare della sincerità dell’ormai ex tronista. Subito dopo l’uscita delle anticipazioni riguardanti la registrazione avvenuta ieri pomeriggio, 24 Ottobre 2018, sul web si è scatenato un vero e proprio putiferio. Sono davvero molti quelli che hanno dichiarato di essere contenti di come si sia concluso il percorso della Fasone. A quanto pare, sono poche le persone che si erano affezionate a lei. Nonostante ciò, il corteggiatore Andrea Dal Corso ha deciso di restare in studio. Di fronte a tali novità, Martina Sebastiani di Temptation Island non ha potuto fare a meno di commentare tale vicenda attraverso i social.

Martina Sebastiani ha detto la sua nei confronti di Mara e del suo improvviso abbandono. In una storia condivisa su Instagram, l’ex fiamma dell’attuale corteggiatore Andrew dichiara: “Ragazze ma cosa è successo a Mara? Ha abbandonato così?!” Successivamente, a fronte delle numerose critiche ricevute, l’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta ha voluto precisare la sua posizione nei confronti della Fasone e di Andrew. “Tutti i giorni voi commentate noi senza conoscerci. Io non posso commentare una che a mio parere è stata poco piacevole fin dall’inizio? Se avessi interesse per qualcuno sicuramente non pubblicherei queste storie ironiche. Quindi anche basta con questi film mentali. Il passato passato e rimane tale. Siete pesanti.”

Uomini e Donne, Martina e il commento su Mara Fasone e Andrew: caos sui social

Insomma, l’opinione della Sebastiani nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne sembra essere pittosto chiara, come lo è quella nei confronti di Andrew. A quanto pare, la giovane di Temptation Island non nutre più alcun interesse nei confronto dell’attuale corteggiatore. Il giovane ha infatti deciso di restare nello studio del Trono Classico per conoscere e corteggiare Teresa Langella.