News Uomini e Donne, Manuel Vallicella: le inaspettate parole su un possibile riavvicinamento a Ludovica Valli

Manuel Vallicella ha deciso di farsi conoscere un po’ di più rispondendo alle domande dei propri followers. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato alcuni personalissimi pensieri nei riguardi di alcune persone in particolare. Tra tutte le cose svelate, le più interessanti e curiosi riguardano proprio Ludovica Valli, Giulia De Lellis e Maria De Filippi. A quanto pare, il giovane di Verona è convinto che la trasmissione condotta dalla moglie di Maurizio Costanzo sia molto bella, anche se continua a non comprendere il motivo per cui alcuni ex partecipanti si sentano chissà chi una volta usciti da quello studio. Il diretto interessato ha anche svelato la sua attuale opinione nei confronti della Valli, o meglio su un possibile loro riavvicinamento.

Una fan ha chiesto a Manuel per quale motivo non provi a riavvicinarsi a Ludovica Valli. Ricordiamo infatti che quando la sorella di Beatrice era seduta sul trono, Vallicella era suo corteggiatore. Il ragazzo non si è sottratto a nessuna domanda e sulla giovane di Bologna dice: “MAI essere la seconda scelta di nessuno. Nella vita bisogna volersi bene!!” Insomma, l’ex corteggiatore e tronista non proverà mai più a conquistare il cuore della Valli. Intanto, Vallicella dice su Maria De Filippi: “Persona straordinaria!” In tanti hanno più volte espresso il desiderio di vedere il veronese partecipare a Temptation Island nei panni di tentatore. A quanto pare, una cosa del genere non accadrà mai. Il diretto interessato ha infatti dichiarato di non voler prendere parte alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, né tanto meno alla versione Vip di Simona Ventura.

Uomini e Donne, Manuel Vallicella: le dolci parole nei confronti di Giulia De Lellis

Manuel ha stretto una bellissima amicizia con Giulia De Lellis. I due si incontrano non appena ne hanno l’occasione e ad oggi, Vallicella non può far altro che spendere delle dolci parole nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Una bellissima persona. Sennò non sarebbe amica mia, poi pensate quello che volete.”