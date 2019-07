Uomini e Donne news, Manuel con persona speciale: “Arrabbiata, sono arrivato tardi”

News Uomini e Donne, Manuel Galiano dopo la storia con Giulia Cavaglià

Di Manuel Galiano a Uomini e Donne abbiamo sempre apprezzato non il suo lato burbero e paranoico ma ciò che è stato in grado di trasmettere a Giulia Cavaglià anche nei momenti di rabbia, quindi il sentimento che provava nei suoi confronti nonostante dall’altra parte ci fosse un altrettanto interessato e combattivo Giulio Raselli. Non staremo qui a parlare di ciò che è successo dopo perché non si può certo valutare il percorso di un corteggiatore col senno del poi, e ad ogni modo finora non si è capito cos’è successo davvero tra entrambi. Manuel ha sempre dimostrato di essere un bravo ragazzo e non si è mai vergognato di mostrare tutto il suo affetto per Giulia, così come ha sempre condiviso con i fan i momenti più belli e divertenti passati con la nonnina.

Manuel e la nonna, un rapporto bellissimo

Poche ore fa Galiano ha pubblicato su Instagram una storia in cui si vede lui dare un bel bacione proprio a lei, con tanto di commento “Oggi è arrabbiata perché sono arrivato tardi” al filmato. Il rapporto che i due hanno sembra davvero speciale, ed è solo un bene che Manuel condivida questi momenti bellissimi sui social network, ormai invasi da insulti e offese: si tratta insomma di un bellissimo esempio sia per i nuovi sia per i vecchi follower, e dovrebbe essere anche un invito a non lasciare soli le persone più anziane e chi ci ha cresciuto perché – per citare una similitudine letteraria molto famosa e che nessuno dovrebbe dimenticare – “noi siamo nani sulle spalle dei giganti”.

Quale futuro per Manuel e Giulia? A settembre la verità

Non sappiamo se Manuel e Giulia si riavvicineranno a seguito della polemica esplosa subito dopo Uomini e Donne, anche se siamo convinti che i due si siano lasciati pur provando ancora qualcosa l’uno per l’altra; proprio per questo motivo non possiamo escludere che rivedendosi in trasmissione a settembre i due ritorneranno assieme o cominceranno a frequentarsi di nuovo. Ma la numero 1 resterà sempre la nonna, questo è chiaro.