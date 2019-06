Uomini e Donne news, Manuel Galiano in lacrime ad Ibiza? L’avvistamento

Uomini e Donne news, Manuel Galiano avvistato in lacrime all’aeroporto di Ibiza. La segnalazione

Cosa sta succedendo tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia? Una segnalazione avrebbe spiegato che l’ex corteggiatore abbia tradito la sua fidanzata ad Ibiza, durante una vacanza insieme agli amici. Un viaggio già prenotato dal Galiano, prima che Giulia lo scegliesse a Uomini e Donne. E mentre lui si divertiva nella bella isola spagnola, lei era al mare con i suoi amici. Fino a qui nulla di strano. Le cose poi sono iniziate a cambiare dopo la segnalazione di Deianira Marzano, la nota influencer che su Instagram ha pubblicato i messaggi di alcuni utenti che avrebbero visto Manuel in atteggiamenti particolari con un’altra ragazza. Sebbene fino ad ora, né Giulia né Manuel hanno detto nulla sulla questione, pensiamo che le cose tra i due non si stanno mettendo per niente bene. Ad intensificare il gossip, ci pensa un’altra segnalazione che vedrebbe Manuel in lacrime all’aeroporto di Ibizia.

Manuel in lacrime per Giulia? Cosa succede tra i due?

Gli appassionati di Uomini e Donne non mollano di vista le coppie uscite neanche per un secondo. Secondo quanto riporta una pagina Instagram di sostegno alla coppia, lebimbedigiulia.manuel, e ripreso anche da Isa e Chia, Galiano sarebbe stato avvistato in lacrime, il tutto è anche corredato da una foto che sembra parlare chiaro. La segnalazione arriva da una ragazza che, insieme alla mamma, ha assistito alla scena. La ragazza in questione riporta anche un altro dettaglio, ossia che l’ex corteggiatore era davvero distrutto. Se molti fan dello coppia credono alla segnalazione e che davvero qualcosa è successo tra i due, molti invece hanno commentato, specificando che non si vedono lacrime e probabile che Manuel fosse solo molto stanco. Dove sia la verità noi non lo sappiamo, ma una cosa è certa: c’è qualcosa che non va nella neo coppia.

Giulia Cavaglia e lo strano messaggio per se stessa: parole che fanno pensare

“Prometto a me stesso la felicità. Senza limiti, gustare tutto quello che dà“, scrive la Cavaglia su Instagram. Le sue parole fanno ancora più pensare i suoi fan, ancora all’oscuro di cosa sia accaduto. Possiamo ipotizzare, allora, che i due stiano aspettando di ritrovarsi per risolvere o smentire la cosa (commentata anche dalla ex rivale in amore, Claudia Dionigi).