Uomini e Donne News, Luigi sorpreso con Sissi: lui spiega il rapporto

Uomini e Donne News, Luigi Mastroianni sorpreso ancora con Sissi: tutta la verità sul rapporto, parla lui

Luigi Mastroianni, dopo la rottura con Irene Capuano, continua a essere braccato da gossip. Così, non smettono di serpeggiare le voci che lo vorrebbero vicino e intimo a Sissi, una sua amica di vecchia data. L’ultimo avvistamento dell’ex tronista di Uomini e Donne e della ragazza risale a poche ore fa, quando i due sono stati sorpresi assieme in un centro commerciale. Con loro c’era anche un fotografo. La segnalazione l’ha fatta il blog News UeD, il quale ha poi contattato Mastroianni che ha spiegato in che rapporti è con Sissi. Nel frattempo i fan non smettono di sognare un grande ritorno di fiamma tra Mastroianni e la Capuano che ha dichiarato senza troppi giri di parole di sperare di ricucire, laddove ci fosse lo spazio per farlo.

“Luigi ci ha spiegato che Sissi è una sua amica, che non stanno insieme e non si stanno frequentando”, si legge sul blog News UeD che inoltre aggiunge: “Se Luigi avesse voluto nascondersi, di certo non se ne andava al centro commerciale con Sissi al seguito.” Dunque, Mastroianni si professa single. Intanto il tifo per un ricongiungimento sentimentale con Irene non si placa. I fan ci sperano; tra questi c’è anche Claudia Dionigi. “Mi dispiace (per la rottura, ndr). Se c’è il sentimento le cose si superano piano piano, altrimenti no”, ha dichiarato lungo la giornata di ieri la fidanzata di Lorenzo Riccardi.

Uomini e Donne News, Irene Capuano si confida

“Eravamo molto innamorati ma non andavamo più d’accordo per alcune cose e alla fine siamo esplosi”, ha confidato pochi giorni fa Irene Capuano durante l’intervista al programma radiofonico ‘Non succederà più’. “Litigavamo tutti i giorni e non trovavamo un punto d’incontro. Nessuna gelosia ma proprio delle incompatibilità caratteriali”, ha aggiunto la 21enne. “La decisione è stata presa insieme e da allora non ci siamo più sentiti. Io provo un sentimento ancora forte e credo anche lui. Non si può dimenticare quello che c’è stato”, ha puntualizzato l’ex corteggiatrice.