Uomini e Donne News, Luigi frequenta Sissi dopo Irene? Parla l’ex tronista

Uomini e Donne News, Luigi Mastroianni frequenta Sissi dopo la rottura con Irene Capuano? Parla l’ex tronista

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, continua a essere braccato dal gossip. Il deejay catanese, da quando è naufragata la love story con Irene Capuano, si è visto appioppare diversi flirt. Prima si è vociferato di un suo avvicinamento a Mara Fasone (smentito dal diretto interessato), poi è circolata la voce che si stia frequentando con Sissi, sua vecchia conoscenza. Ma cosa c’è di vero? A far chiarezza sulla questione ci ha pensato lo stesso Luigi che su Instagram ha risposto a un fan che gli ha chiesto che cosa ci sia di reale a proposito del gossip che lo vorrebbe in intimità con Sissi.

“Non aspettavi che riavvicinarti a Sissi”, ha scritto un fan a Luigi. Immediata la replica di Mastroianni, che ha colto l’occasione per spendere due parole sulla vicenda gossippara che l’ha riguardato negli ultimi giorni. “Con onestà? Alcuni… siete proprio pesanti come la m…da! Ma non vi stancate di dire sempre le stesse cose?”, ha ringhiato l’ex tronista, smentendo gli spifferi inerenti a una sua presunta relazione con Sissi. Ma chi è Sissi? La ragazza è stata chiacchierata diverse volte in passato, venendo sempre accostata a Luigi. Infatti, si parlò di lei già durante il trono di Sara Affi Fella.

Uomini e Donne News, chi è Sissi, l’amica di Luigi

Luigi, ai tempi in cui vestiva i panni del corteggiatore di Sara Affi Fella, spiegò che Sissi era una sua cara amica, con la quale passava – insieme ad altri amici – gran parte del suo tempo libero. Evidentemente il rapporto amichevole dura tutt’ora. Ecco dunque spiegati gli avvistamenti recenti dei due: nessun amore clandestino, ma solo un bel legame all’insegna della stima e dell’affetto. Sissi a parte, i fan di Luigi e Irene stanno ancora cercando di capire perché la coppia sia scoppiata. Al momento i due non hanno rivelato i motivi che hanno portato la relazione al naufragio.