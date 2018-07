Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni sul trono? L’ex corteggiatore risponde

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni dopo Sara Affi Fella il trono? L’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sembra avere le idee chiare

Luigi Mastroianni, dopo la fine della storia con Sara Affi Fella, punta al trono? Questa domanda, oggi, è stata posta all’ex corteggiatore di Uomini e Donne in persona dalla pagina Instagram “lebimbediluigimastroianni_”, seguita anche da molti fan della trasmissione di Maria De Filippi. Il post in questione è stato reso pubblico dal blog Isa e Chia che, con un articolo dedicato all’argomento, ha voluto far sapere ai propri lettori quella che è la posizione di Luigi Mastroianni in merito alla possibilità di accettare o meno il trono a settembre. D’altronde, adesso che è single, le voci sulla sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista si stanno facendo sempre più insistenti. Sarà così o tutto questo è destinato a rimanere un desiderio delle ammiratrici del siciliano?

Quando Luigi oggi ha annunciato che avrebbe dedicato un’ora della sua giornata per rispondere alle domande che gli sarebbero arrivati in direct, sui social, i seguaci del ragazzo hanno accolto con entusiasmo la cosa. Tra i follower dell’ex corteggiatore, ovviamente, ci sono anche molte pagine fan a lui dedicate. Una di queste, come accennato sopra, ha allora pensato di porre a Mastroianni la seguente domanda: “Se ti propongono il trono cosa rispondi?”. La replica dell’ex di Sara Affi Fella, allora, non è tardata ad arrivare. “Non mi interessa in questo momento” ha scritto lui “Ho la testa altrove”.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella dopo Luigi pronta a tornare dal suo ex?

Nonostante le continue smentite di Sara Affi Fella, molti sul web stanno continuando a chiedersi se per caso l’ex tronista non stia pensando ancora al suo ex, Nicola Panico. Voci queste che sembrerebbero essere arrivate anche alle orecchie di Lidia Vella che, durante un suo intervento a Radio Radio, ha anche lei palesato alcuni dubbi al riguardo.