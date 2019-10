Uomini e Donne News: Luigi e Irene si sono rivisti, ma qualcosa non torna

Uomini e Donne News: Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono rivisti, ma qualcosa non torna

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati. Anzi no, stanno ancora insieme. In questi giorni si sono rincorse le voci di una rottura tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, così come si sono rincorse quelle che li vedrebbero ancora insieme. Ad innescare i dubbi sul rapporto, un lungo viaggio in solitaria in Brasile fatto da Mastroianni. I fan hanno inoltre notato che durante il periodo trascorso in Sud America tra la coppia sono praticamente del tutto sparite le dediche al miele reciproche sui social. In aggiunta, da quando Luigi è tornato in Italia, nonostante le voci di crisi e rottura, non è più comparso al fianco della Capuano. Sulla relazione è calato un silenzio tombale. Dunque? La love story è naufragata? Sembra di no, anche perché in realtà i due si sono rivisti senza renderlo noto. Eppure qualcosa continua a non tornare.

Come dimostrato dal Vicolo delle News attraverso delle ‘paparazzate’, Luigi e Irene ieri sono stati a cena assieme in compagnia di alcuni amici. La coppia si è dunque rivista. Ma che cosa li frena dal mostrarsi assieme e mettere a tacere definitivamente le voci di crisi? I motivi potrebbero essere tre: la coppia ha cambiato ‘rotta’, preferendo una maggiore privacy; la coppia si è rivista ma è in crisi e sta capendo il da farsi; la coppia sta soltanto un po’ giocando a ‘nascondino’, divertendosi a prendersi gioco del gossip. Chissà…

Uomini e Donne News: fan divisi sul silenzio di Irene e Luigi

Luigi e Irene si sono quindi rivisti dopo la lunga assenza ‘brasiliana’ di Mastroianni. Resta da capire se la love story procederà a gonfie vele oppure se c’è in corso una crisi. Si attendono news dai diretti interessati che, almeno finora, volenti o nolenti, hanno giocato a ‘nascondino’. I fan sono divisi: c’è chi protesta per il silenzio e chi invece dà tutto il proprio appoggio ai due, con la speranza che presto tornino a mostrarsi uniti e innamorati.