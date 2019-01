Uomini e Donne news: Luigi e Lorenzo rispondono all’intervista di Sara

News Uomini e Donne, l’intervista di Sara Affi Fella: Luigi e Lorenzo contro l’ex tronista

Non si sentiva parlare di Sara Affi Fella da settimane ormai, eppure ora tutto è tornato a girare attorno a lei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. La giovane di Venafro ha chiesto scusa a tutti, finendo poi per chiedere pietà a chi da mesi non fa altro che insultarla. Oggi, la giovane donna è tornata attiva sui social e spera di poter essere in grado di riprendere in mano la sua stessa vita. A quanto pare, sono tanti quelli che l’hanno perdonata e che sono tornati a seguirla. In ogni caso, c’è anche chi non riesce a vederla di buon occhio. Tra questi ultimi pare ci siano anche Luigi e Lorenzo. I due attuali tronisti di Maria De Filippi hanno risposto alle dichiarazioni rilasciate da Sara alla rivista di Alfonso Signorini.

Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, Luigi e Lorenzo hanno svelato il loro personalissimo pensiero nei confronti di Sara Affi Fella. Sembrerebbe proprio che nessuno dei due voglia avere più nulla a che fare con lei. Riccardi dichiara: “Per quanto riguarda Sara, sinceramente, non mi interessa. Facesse la sua vita, io vivo nel mio. Luigi ora ha avuto una seconda possibilità com’era giusto che fosse e spero che trovi una persona che gli voglia davvero bene, senza prenderlo in giro. È davvero una bella persona e gli auguro il meglio in tutto e per tutto.”

Uomini e Donne, Luigi contro Sara: le parole del tronista spiazzano

Per quanto riguarda la risposta di Luigi, a differenza di Lorenzo, Mastroianni è stato molto più lapidario nei confronti della sua ex fidanzata. “Non ho letto l’intervista e non ho intenzione di leggerla. Per quanto mi riguarda, Sara è un capitolo chiuso.” Insomma, è chiaro che dopo la grande presa in giro ricevuta dalla ragazza, il bel siciliano non ne voglia sapere più assolutamente nulla.