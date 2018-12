Uomini e Donne news, Luigi voleva lasciare il trono: ecco perché

News Uomini e Donne, Luigi Mastroianni voleva abbandonare il trono: ecco cosa è successo

Luigi Mastroianni torna a lasciare i fan di Uomini e Donne a bocca aperta. Il tronista siciliano ha rilasciato un’interessante intervista al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi. A quanto pare, oltre a quello che vediamo andare in onda, ci sono tante altre piccole cose che fanno parte del percorso di protagonista del Trono Classico. Oggi, grazie all’ultimo numero del settimanale, vediamo a conoscenza del fatto che il siciliano aveva addirittura pensato di lasciare il noto programma in onda su Canale 5. Ma perché?! Dopo diversi mesi dall’inizio di questa grande avventura, l’ex di Sara Affi Fella si era reso conto di non aver costruito quasi nulla di concreto con nessuna delle corteggiatrici.

Dopo aver eliminato Irene e non aver visto tornare in studio Elisabetta, Luigi ha iniziato a nutrire dei dubbi nei confronti del suo stesso percorso. “Stavo mettendo in discussione il mio trono e la possibilità di rimanere nel programma.” In ogni caso, le cose sono cambiate quando ha deciso di dare una possibilità in più alla bella Sonia. All’inizio, Mastroianni credeva che la ragazza fosse una non adatta a lui e che se la tirasse anche molto. Uscendoci in esterna due/tre volte, il tronista si è ricreduto completamente. “Nonostante tutto è rimasti lì a dimostrarmi il contrario, perché voleva arrivare a me e non agli altri. E ci sta riuscendo.” Ricordiamo che i due si sono anche baciati.

Uomini e Donne: Luigi tra Sonia, Irene ed Elisabetta

Alla fine, sono loro tre quelle che sembrano aver fatto più colpo su Mastroianni. Nonostante le sue preferite si pensava fossero Irene e Elisabetta, il siciliano ora ha puntato gli occhi su Sonia. I due si sono baciati e a quanto pare sembrano piacersi davvero molto. Intanto, al magazine di Uomini e Donne Mastroianni ha spiegato anche come sta vivendo questa sua avventura dopo la delusione ricevuta da Sara Affi Fella. “Non posso negare che quello che ho vissuto quest’estate non abbia lasciato dei segni. Ma è una cosa positiva, non negativa, perché oggi sono più attento.”