Uomini e Donne, Luigi Mastroianni legge l’intervista di Sara Affi Fella e sbotta: “A dire certe cose ci vuole coraggio.. Signori si nasce”

L’ultima intervista rilasciata da Sara Affi Fella al settimanale Uomini e Donne Magazine non deve aver fatto molto piacere a Luigi Mastroianni. Il messaggio pubblicato pochi minuti fa sui social dall’ex corteggiatore, infatti, non farebbe altro che dimostrarlo. Il siciliano, nello specifico, alle dichiarazioni della Affi Fella ha voluto replicare a suo modo, con delle parole chiare ma anche molto dure. “Certe cose si commentano da sole” ha scritto Luigi Mastroianni su Instagram stories “Ma su una cosa non transiggo: la mia educazione. Il problema qui non è che io non sia stato educato, il problema è che forse lo sono stato troppo”.

“Signori si nasce” ha poi aggiunto a grandi lettere Luigi Mastroianni “Alle chiacchiere delle interviste ci sono i fatti che tutti hanno avuto modo di notare. Purtroppo le farse non le so fare e tanto meno a portarle avanti”. Come ribadito in più occasioni, in fine, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne della fine della sua storia con Sara Affi Fella pare non abbia più intenzione di parlare, tant’è che il suo messaggio Mastroianni lo ha chiuso così: “A dire certe cose ci vuole coraggio. Per quanto mi riguarda, capitolo chiuso”.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni: “Non si è comportato da uomo”

Sara Affi Fella, intervistata da Uomini e Donne Magazine , non ha certo risparmiato critiche a quello che ormai è il suo ex fidanzato. Luigi? Ho trovato di pessimo gusto il fatto che abbia deciso di spiattellare la nostra intimità, urlando ai quattro venti che non dormissimo insieme” ha dichiarato “Non si è comportato da uomo. La verità è che aveva fretta di lasciarmi, fare la vittima e farmi passare per la cattiva della storia”.