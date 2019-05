Uomini e Donne News, Luigi e Irene dall’altra parte del mondo: messaggi

Uomini e Donne News, Luigi Mastroianni e Irene Capuano dall’altra parte del mondo: “Stravolto tutto”. Come sta la coppia

Come stanno Luigi Mastroianni e Irene Capuano? A esattamente tre mesi dalla nascita ufficiale del loro amore, nato sotto i riflettori di Uomini e Donne, la coppia procede a gonfie vele, navigando nelle acque dell’amore. Acque lontane, lontanissime attualmente, visto che i due al momento sono in Indonesia e stanno passando dei giorni spensierati e felici. Tra un’avventura e l’altra hanno trovato anche diversi momenti per condividere la loro gioia e per dare notizie di come la loro love story stia crescendo e consolidandosi sempre più. I messaggi fatti pervenire ai fan sono stati molto intensi e profondi, segno che la passione brucia ardente.

“Tre mesi dopo, dall’altra parte del mondo!”, ha scritto Luigi postando una foto romantica su Instagram dall’Indonesia in cui si è immortalato mentre, in mezzo a un fiume, bacia la sua Irene. La ragazza gli ha prontamente fatto eco, consegnando al social un messaggio ben più esteso. “Ogni scatto parla di noi… è vero, non mostriamo quasi mai il nostro amore, tendiamo sempre a difendere il tutto! Però alla fine noi siamo questi: amore tanto amore, complicità e pazzia”, ha esordito l’ex corteggiatrice che poi ha aggiunto: “Giorno dopo giorno mi rendi una Donna felice e spensierata, io che non ci credevo più a tutto questo.. ma alla fine sei arrivato tu e hai stravolto tutto”.

Uomini e Donne News, Irene Capuano: “Tu che subisci le mie paranoie fisiche e sei pronto sempre a tirarmi su di morale”

La Capuano è un fiume in piena, in piena d’amore: “Tu che subisci le mie paranoie fisiche e sei pronto sempre a tirarmi su di morale, tu che cerchi di stare perennemente a dieta ma con me funziona ben poco, quindi inizi a mangiare schifezze insieme a me, tu che sei uno spericolato e io una fifona, ma ti vengo dietro come una scema”. Irene, infine, chiosa: “Noi che condividiamo qualsiasi cosa.. e poi ci sono io che sono perennemente un danno (anche tu ovviamente). Ma ti amo con tutta me stessa... ora andiamo a mangiare schifezze?”. Se non è amore questo. Auguri!