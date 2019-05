Ludovica Valli di Uomini e Donne replica alle critiche: naso rifatto? “Non ho mai negato il filler ma…”

Instagram è un posto spesso affollato da gente piena di risentimento e in vena di fare polemica. Questo lo sa bene Ludovica Valli che, nelle ultime ore, si è dovuta difendere dall’ennesima critica riguardante il suo aspetto fisico. Questa volta, senza un motivo valido, una ragazza (con dei commenti lasciati sotto il suo ultimo post) l’ha accusata di essersi rifatta il naso e di aver nascosto e negato categoricamente la cosa. Questo commento ha attirato l’attenzione della Valli che, senza girarci intorno, ha allora deciso di rispondere raccontando la sua verità. Ludovica non ha negato di aver fatto il filler ma, alle cattiverie scritte sul suo conto, ha comunque replicare a tono.

“Non mi pare di aver negato di essermi fatta un po’ di filler, ma è un problema per voi? Sarà che io mai e poi mai mi permetterei di commentare in questo modo sotto le foto con le persone, con o senza filler”, ha scritto Ludovica Valli su Instagram. Nel suo commento di risposta, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: “Mi chiedo quale sia il vostro problema che scrivete in continuazione queste cose. State bene?”. Con le sue parole Ludovica ha messo ben in chiaro il suo punto di vista, ma basterà per tenere lontani i suoi haters? Staremo a vedere.

Uomini e Donne, Ludovica Valli perde la pazienza: lo sfogo sui social

Non è la prima volta che Ludovica Valli perde la pazienza sui social per via di un attacco gratuito a lei indirizzato. L’ex protagonista del Trono Classico, però, ha sempre tenuto testa ai suoi haters. L’ultima volta che qualcuno l’ha infastidita, difatti, Ludovica ha condiviso tutto su Instagram, non lasciandosi per niente intimorire dai pesanti insulti che le avevano scritto privatamente.