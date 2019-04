Uomini e Donne news, pesanti insulti a Ludovica Valli: l’ex tronista sbotta

Uomini e Donne news, insulti a Ludovica Valli: l’ex tronista perde la pazienza e risponde a tono ai suoi haters

Ogni giorno sul web centinaia di utenti interagiscono tramite i social scambiandosi messaggi, foto e commenti (pubblici e privati) nei rispettivi profili. Più sei conosciuto e, ovviamente, maggiore è il numero di persone che ti seguono. Tra questi, però, può capitare che non tutti siano sempre carini e gentili. Questo lo sanno bene i personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo che, quotidianamente, si ritrovano a fare i conti con l’ostilità e la cattiveria gratuita di donne e uomini che spesso nemmeno conoscono personalmente. È successo stanotte anche a Ludovica Valli che, su Instagram, dopo l’ennesimo insulto, ha deciso di rispondere a tono al suo haters. “Ora penso: ma voi state bene con il cervello? Io boh, rimango sempre più basita”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver ripostato il messaggio di una ragazza che la offendeva senza motivo.

Ludovica Valli, poi, retoricamente si è anche domandata: “Ma a che pro? Io boh, veramente… Perché commentare con un’offesa del genere? Io queste persone non riesco proprio a capirle”. Non è la prima volta che una cosa del genere capita ad un volto noto del Trono Classico. Ludovica, come tanti altri come lei, è sempre riuscita a tenere testa a queste persone. Le cronache di tutto il mondo, tuttavia, ci ricordano ogni giorno di quanto sempre più frequenti siano questi episodi. E a pagarne le conseguenze, nella maggior parte dei casi, sono quelli che da questo odio vengono inghiottiti.

Uomini e Donne: Ludovica Valli difende la sorella Beatrice

Commenti poco carini e richieste inopportune sono arrivate sui social anche a Beatrice Valli recentemente. La sorella di Ludovica, dopo un ricovero in ospedale, aveva specificato fin da subito che dei suoi problemi di salute non ne avrebbe parlato e, per questo motivo, si è molto infastidita con quelli che hanno ignorato le sue parole. Ludovica Valli è stata una di quelle che ha preso le sue difese su Instagram, lasciandosi andare in un duro sfogo dove non ha certo risparmiato critiche ai più insensibili.