Uomini e Donne News, Lucini dopo il parto: “Cellulite e 10kg in più” (foto)

Giorgia Lucini 21 giorni fa ha partorito il suo secondogenito e, a distanza di qualche settimana, non ha paura di mostrarsi con tanto di cellulite, smagliature e 10 kg in più. “Panza c’è, e pure parecchia”, queste le parole della Lucini nelle stories dove appare effettivamente con qualche chilo in più, ma questo non sembra essere un problema per lei. Al contrario, dal suo intervento social, traspare anche una certa curiosità sull’evoluzione della sua forma fisica dopo la seconda gravidanza.

Anche prima della nascita del suo primo figlio, Tommaso, la Lucini aveva parlato del suo cambiamento fisico: “20kg in più, ma di puro amore. Ecco perché́ sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto!”. Poco prima del parto, si era anche mostrata senza veli.

In molti si ricorderanno di lei per la sua partecipazione al programma Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e, poi, come tronista. Attualmente è felicemente legata al giocatore di basket Federico Loschi. I due hanno già un figlio, Riccardo, nato a marzo 2019.

Il secondogenito, invece, è nato lo scorso l’8 marzo. A dare l’annuncio è stato proprio Federico Loschi, giocatore del Real Sebastiani Rieti. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato un post dove ha informato tutti i follower della nascita di Tommaso, alto 55 cm e con un peso di 3,980 kg.

Un vero sogno per Loschi che, in un post social con tanto di foto della sera prima del parto, ha ammesso di aver sempre sognato di diventare padre di due maschietti, in modo da farli giocatore 1 contro 1 al campetto. Tra gli obiettivi di Loschi non soltanto, dunque, vivere di pallacanestro, ma anche costruire presto una famiglia. Grazie a Giorgia, è riuscito a realizzare questo sogno: “A 28 anni hai già portato a termine due gravidanze senza fermarti mai e mi hai seguito in ogni posto d’ Italia. Sei pazzesca nana mia. Ora godiamoci il casino che noi tanto amiamo e appena finisce questo brutto periodo tutti e 4 ad Ibiza”.

Una vita dedicata al suo Federico e ai suoi due piccoli quella della Lucini che è entrata a far parte del mondo dello spettacolo molto presto. Nel 2010, infatti, ha partecipato come concorrente a Miss Italia. Successivamente, dopo aver corteggiato Andrea Angelini a Uomini e Donne, è diventata tronista e ha scelto Manfredi Ferlicchia. Una relazione duratura ma che, poi, si è conclusa dopo tre anni, in seguito alla partecipazione della coppia a Temptation Island.

Tra gli amori della Lucini anche quella con Andrea Damante, prima lui diventasse a sua volta tronista a Uomini e Donne. Adesso, però, grazie a Federico, il resto le sembra solo un lontano ricordo.