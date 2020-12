Uomini e Donne news: l’ex tronista Rossella Intellicato è diventata mamma

Fiocco azzurro per l’ex tronista di Uomini e Donne Rossella Intellicato. Dopo aver tenuto la gravidanza segreta per mesi la giovane – che lavora nel campo della moda con l’azienda di famiglia – ha annunciato via Instagram la nascita del primogenito. Il parto è avvenuto lo scorso 2 dicembre e al piccolo è stato dato il nome di Francesco Leone Maria. La neo mamma ha postato la foto del neonato che dorme beato nella culla, avvolto da una morbida tutina.

Il post di presentazione del piccolo Francesco è stato sommerso di like e auguri. Tra questi non sono mancati i commenti di volti noti. Sara Affi Fella, altra ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto condividere un pensiero così come tanti auguri sono arrivati da Livio Parisi. Quest’ultimo ha condiviso con Rossella l’esperienza al Grande Fratello nel 2015, nell’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Rossella Intellicato è riuscita a realizzare il sogno di diventare mamma grazie al compagno Giovanni Ferrero. I due fanno coppia fissa da circa due anni, più precisamente dal 2018. Un amore che si è subito rivelato importante tanto che da parte di entrambi c’è stata la voglia di non aspettare troppo tempo e allargare la famiglia. Una vera e propria svolta per Rossella, che ha avuto diverse relazioni finite male.

Tra le tante impossibile dimenticare la liaison con Jeremias Rodriguez, che Rossella Intellicato ha frequentato per un breve periodo dopo aver abbandonato il Trono di Uomini e Donne. Il rapporto con il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez è durato pochissimo, giusto qualche settimana. L’amore vero è arrivato solo in un secondo momento, grazie all’incontro con Giovanni Ferrero.

L’esperienza a Uomini e Donne è stata piuttosto breve per Rossella Intellicato. La giovane ha abbandonato la corte di Maria De Filippi perché stanca dei continui attacchi dell’opinionista Tina Cipollari. Per Rossella quella è stata l’ultima avventura televisiva: è poi tornata alla vita di sempre, a Torino, la città dove è nata e cresciuta. Oggi la Intellicato continua a lavorare nell’azienda di famiglia.