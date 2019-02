UeD, Tina Cipollari dure accuse da Rossella Intellicato: “Un Gabibbo”

UeD: Rossella Intellicato contro Tina Cipollari (di nuovo)

Non si fermano le accuse dell’ex tronista Rossella Intellicato contro Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne è tornata ad essere la protagonista di alcuni sfoghi della Intellicato su Instagram. A scatenare una vera e propria polemica sul web, l’apparizione della Cipollari alla prima serata di Uomini e Donne, La Scelta. La Cipollari infatti era invitata alla festa di fidanzamento di Teresa Langella, insieme all’amico e collega Gianni Sperti. La Intellicato non ha perso così occasione di scagliarsi contro Tina definendola “un Gabibbo“. Non solo. La Intellicato ha anche giudicato una storia apparsa sul profilo Instagram dell’opinionista dopo la messa in onda della puntata. “Gemma porta sfortuna!“, così Tina si era rivolta nei confronti della sua acerrima nemica del Trono Over, Gemma Galgani. “Sembrava la versione femminile del Gabibbo, vestita di blu elettrico. Orrenda! Hai sessant’anni, o forse anche di più, visto che te li porti male“. Queste la parole della Intellicato.

Tina Cipollari e Rossella Intellicato: scontro senza fine

Non è la prima volta che Rossella Intellicato si scaglia contro Tina Cipollari. Le due infatti non hanno mai avuto un buon rapporto, così come ai tempi del trono della Intellicato. Storica rimane la lite che le ha viste protagoniste durante una puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Inoltre, già tempo fa Rossella aveva lasciato ai social il suo pensiero su Tina, definendola, anche in quel caso con parole non troppo carine e gentili. “5000€ al mese fa sempre un grandissimo show. #maleducataecafona“, così si era espressa riprendendo la tv mentre Tina litigava con la Galgani. “Ma io non capisco e mi domando, un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, come Uomini e Donne dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate. Generose, di sentimento ovviamente. Non cafone e maleducate”.

Tina Cipollari oltre le accuse, amore alle stelle con il compagno

Le accuse però sembrano non toccare minimamente Tina Cipollari. L’opinionista storica del programma pomeridiano di Maria De Filippi è ora molto felice. grazie al nuovo compagno Vincenzo.