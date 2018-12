Uomini e Donne news, la sorpresa di Valeria Marini a Ivan: il tronista in lacrime

Uomini e Donne news: la storia di Ivan Gonzalez commuove tutti, la sorpresa di Valeria Marini

A Uomini e Donne la sorpresa di Valeria Marini porta il pubblico a conoscere ancora meglio Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo ha sempre dimostrato di provare un grande affetto nei confronti della nonna, la quale ha rivestito nella sua vita un ruolo molto importante. Ivan non ha avuto la possibilità di crescere insieme a un padre, ma la presenza dei nonni ha portato a colmare questo grande vuoto. Valeria, per organizzare la festa che riguarda la scelta dello spagnolo, decide di incontrare la nonna, l’unica in grado di darle qualche consiglio. La donna appare molto emozionata mentre parla di Ivan, per cui spende parole bellissime. Dopo aver visto un video, che riprende un piccolo Gonzalez che gioca, la nonna rivela una commovente affermazione che ha fatto qualche tempo fa il tronista. Scendendo nel dettaglio, Ivan avrebbe dichiarato: “Il giorno che diventerà padre, sarà il padre più bravo del mondo”. Questa affermazione riesce davvero a commuovere tutti.

In studio, intanto, Ivan non riesce a trattenere le lacrime. Grande commozione per tutti, anche per Tina Cipollari. L’opinionista, visibilmente emozionata, rivela di essere rimasta davvero colpita dalla storia del tronista spagnolo. Non solo, è sicura che lui abbia sofferto molto quando era piccolo. Infatti, lo stesso Ivan ricorda quando andava a scuola e vedeva i papà andare a prendere i loro figli. Lui, invece, era solo. Nonostante ciò, il tronista ci tiene a precisare che ha avuto al suo fianco i nonni. In particolare, la nonna rappresenta la persona più importante della sua vita. Ivan è convinto che sia stato costretto a pagare per la mancanza del padre, proprio per avere l’amore della nonna.

News Uomini e Donne: Tina Cipollari commossa per la storia di Ivan Gonzalez

Le parole di Ivan, il quale non riesce a trattenere le lacrime, continuano a commuovere lo studio. “Ivan la tua storia mi ha veramente colpita, ti auguro di avere il meglio dalla vita. Penso che per un bambino debba essere una sofferenza atroce”, rivela Tina commossa. Subito dopo il tronista ringrazia Maria De Filippi per avergli dato la possibilità di riprovare a cercare la donna della sua vita. Nel frattempo, Ivan sta portando avanti il suo percorso all’interno del programma con Sonia, Jennifer e Natalia. Con la prima è già scattato un bel bacio!