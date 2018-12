Uomini e Donne oggi: il primo bacio di Ivan, Teresa sotto accusa

Oggi Uomini e Donne: Ivan bacia Sonia, Andrew accusa Teresa

Oggi, 20 Dicembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. I protagonisti saranno Andrea, Ivan e Teresa. Si parte proprio dal bel giovane di Bologna. Cerioli ha deciso di uscire in esterna con Arianna e Federica. Ad organizzare le due uscite è stato proprio il tronista. Il ragazzo ha infatti deciso di trascorrere del tempo con entrambi in una casa, come se fosse una tranquilla domenica pomeriggio. L’aver pensato a due esterne completamente uguali ha fatto innervosire non poco Federica. Con Arianna ci sono stati vari momenti di coccole e chiacchiere, ma niente di più. Con l’altra è andato tutto a meraviglia e la complicità non mancava assolutamente. In ogni caso, il tronista dichiara anche di avere alcuni dubbi.

Si passa poi allo spagnolo Ivan. Il bellissimo ex tentatore della prima edizione di Temptation Island Vip è uscito con Natalia e Sonia. La prima è una corteggiatrice nuova e per questo è stata un’esterna conoscitiva. Durante le loro chiacchiere, Jennifer fa irruzione e chiede di poter parlare con il tronista. Lui non gradisce assolutamente il gesto della donna e la manda via. Ormai troppo nervoso per continuare l’esterna con Natalia, decide di interromperla. In studio, Gonzalez rivela che a casa ha ripensato molto a ciò che ha fatto la ragazza e ha iniziato ad apprezzarlo. Intanto, mandano in onda anche l’incontro con Sonia. Sono complici, si raccontano e alla fine arriva anche il bacio.

Uomini e Donne Trono Classico: Teresa Langella litiga con Andrea Dal Corso, Antonio va via

Teresa ha portato fuori Kevin al posto di Antonio e questo ha fatto innervosire il corteggiatore. I due discutono e alla fine lui si alza e esce dallo studio. Maria De Filippi cerca di far cambiare idea al corteggiatore, ma lui sembra essere convintissimo della sua scelta. Andrea Dal Corso continua a discutere per tutta la puntata con la Langella. Lui l’ha accusata di avere un’agenzia e lei va su tutte le furie. I due discutono sull’argomento per svariato tempo.