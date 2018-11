Uomini e Donne news, la richiesta di Angela a Romano: Maria interviene

Uomini e Donne news: Angela fa una richiesta a Romano e Maria De Filippi decide di intervenire

Maria De Filippi interviene, anche questa volta, a Uomini e Donne in una questione riguardante Angela del Trono Over. La dama sta creando non pochi problemi all’interno dello studio. Tutti sono contro di lei, in quanto le sue dichiarazioni non sono per nulla apprezzate. Angela ha sempre dichiarato di voler trovare un uomo con una certa stabilità economica. Ma le sue intenzioni non possono essere accettate soprattutto da Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti non apprezzano per nulla il modo di fare della dama, la quale vorrebbe essere portata spesso a cena fuori dal suo uomo e fare anche una bella crociera. Ed ecco che l’ultima richiesta fatta a Romano non viene neppure accettata da Maria. La stessa conduttrice decide di intervenire durante il discorso della dama per fare qualche considerazione. Scendendo nel dettaglio, la nuova richiesta di Angela riguarda i figli di Romano. Quest’ultimi vivono ancora a casa del cavaliere e la dama ammette che troverebbe difficoltà a vivere anche insieme a loro.

Una dichiarazione che non è viene per nulla apprezzata dal pubblico. Tanti sono i commenti negativi che appaiono sui social mentre la dama si trova al centro dello studio. A questo punto, interviene la De Filippi: “Non è che i figli scadono con la maggiore età”. La conduttrice non riesce a trattenersi e dice la sua al riguardo. Maria vuole far comprendere alla dama che non è affatto giusto far andare via di casa i figli di Romano, se ancora non sono pronti. Angela è convinta che i ragazzi in quanto maggiorenni potrebbero provvedersi da soli. Ed ecco che Maria interviene ancora una volta: “Mica devi rimboccare loro le coperte, fino ad adesso si saranno lavati i piedi e si saranno cucinati da soli. Non aspettano te”. Lo stesso Romano sembra non approvare i discorsi fatti da Angela e rivela che qualora dovesse fargli apertamente una richiesta del genere chiuderebbe la conoscenza.

News Uomini e Donne: Maria De Filippi non ci sta e riprende ancora una volta Angela

Difficilmente Maria fa questo tipo di interventi durante il programma. Ma questa volta sembra proprio che la conduttrice non riesca ad accettare determinati discorsi. Pare che la De Filippi non riesca a comprendere il comportamento e le pretese della dama. La scorsa settimana era già intervenuta, quando Angela accusava Tina di aver fatto business con Chicco Nalli durante il loro percorso al Trono Classico.