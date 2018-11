UeD, Angela accusa Tina di aver fatto business con Chicco: Maria non ci sta

Uomini e Donne, Angela accusa duramente Tina Cipollari: Maria De Filippi difende l’opinionista

A Uomini e Donne, Angela del Trono Over accusa duramente Tina Cipollari, rifendosi al suo passato. Sappiamo bene che l’opinionista preferisce non portare mai la sua vita privata all’interno del programma. Ma non solo, evita di parlare del suo passato, in quanto il suo scopo in studio è solo quello di dare opinioni sui partecipanti. Angela si ribella, poiché si dice convinta del fatto che Tina e Gianni Sperti tendano a colpire dame e cavalieri in modo troppo aggressivo. In particolare, la donna fa riferimento anche all’atteggiamento che la Cipollari riserva a Gemma Galgani. Quest’ultima, anziché appoggiare la collega, le chiede di non essere paragonata a lei. Ad un certo punto, Angela consiglia i due opinionisti a leggere la sua intervista su Uomini e Donne Magazine, così potranno finalmente capire i motivi delle sue scelte. Ma la Cipollari afferma che se dovesse vedere la sua intervista strapperebbe le pagine della rivista in mille pezzi.

Tina e Gianni non hanno mai apprezzato le scelte prese da Angela. Quest’ultima, dall’inizio della sua esperienza nel programma, dichiara di voler trovare un uomo che possa soddisfarla anche economicamente. Questi suoi discorsi non sono neanche accettati dal pubblico. I due opinionisti si sono sempre ribellati di fronte alle sue affermazioni. La dama rivela che anche Tina in passato ha guardato i suoi stessi interessi, quando ha conosciuto Chicco Nalli nel programma. A questo punto, decide di intervenire Maria De Filippi. La conduttrice fa presente che l’ex marito di Tina, durante la sua esperienza nel programma, era un semplice parrucchiere che aveva un negozio fuori Roma. Con questo particolare, Maria vuole far comprendere alla dama che “Chicco non si presentò come un milionario, bensì come un parrucchiere”. La Cipollari, dunque, secondo la conduttrice non avrebbe avuto interessi economici.

Uomini e Donne, ennesimo scontro tra Angela e Tina Cipollari in studio

Tina non accetta affatto le accuse di Angela, tanto che si alza dalla sua sedia per raggiungerla. L’opinionista viene bloccata dalla conduttrice, che cerca di prendere in mano la situazione. La Cipollari è sicura del fatto che la dama stia tentando di provocarla. “Oggi mi sa che finisce male”, afferma Tina furiosa.