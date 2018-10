Uomini e Donne oggi: tutti contro Angela, volano pesanti accuse

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: Angela sotto accusa, lite tra Roberta e Gianluca

Oggi, Martedì 30 Ottobre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo aver chiuso la parentesi dedicata a Gemma Galgani, con tanto di intervento del medico, si passa ad altro. Maria De Filippi annuncia che la signora Angela ha voluto girare un video in casa sua per dimostrare che non ha alcun bisogno di cercare un uomo con i soldi che la mantenga. In studio va in onda la clip e la dama del parterre femminile fa vedere di abitare in una bellissima casa. Tornati in studio, la donna racconta di aver conosciuto Gerardo. In ogni caso, oggi i due chiudono la conoscenza. Angela non vuole proseguire con il cavaliere a causa di un precisissimo motivo. Secondo la donna, l’uomo è di un livello di istruzione molto inferiore al suo. Di fronte a tale motivazione, gli opinionisti e non solo si scatenano contro la dama.

Anche oggi, la dama del parterre femminile del Trono Over si ritrova a rispondere a delle pesanti accuse. Già la scorsa settimana, in molti hanno iniziato a insinuare che la donna fosse in cerca di un uomo con i soldi che le potesse far fare la bella vita. Dopo le critiche ad Angela, Maria De Filippi passa ad un’altra coppia. Raffaele e Andreana si stanno conoscendo e le cose vanno molto bene tra di loro. È poi il momento di Gianluca e Roberta. Durante la scorsa registrazione lei è uscita dallo studio e lui l’a raggiunta. Oggi fanno vedere cosa si sono detti.

Uomini e Donne: lite tra Gianluca, Roberta e Cristina

Gianluca e Roberta si sono sentiti nel corso della settimana ma oggi la donna è decisa a chiudere definitivamente la storia. Intanto, Maria annuncia che il cavaliere si è visto anche con Cristina. In studio restano tutti senza parole. Alla fine, le due donne lo salutano e lui fa entrare in studio le ragazze che hanno chiamato per lui, mandandole però via subito dopo.