Jessica Antonini e Davide Lorusso di Uomini e Donne si sono lasciati. Ora questa affermazione sta facendo il giro dei social e prontamente arriva la rettifica da parte dell’ex tronista. Riccardo Signoretti, sul suo profilo Instagram, ha condiviso la copertina del nuovo numero del settimanale Nuovo, promettendo clamorose rivelazioni di Jessica. Il titolo del giornale ha subito attirato l’attenzione del pubblico e non sono mancati i commenti negativi da parte di molti telespettatori che hanno seguito il loro percorso nel programma.

“Ho chiuso con Davide: lui non lo sa, ma è gay”, questo il titolo di cui si sta parlando tanto. Jessica Antonini ha davvero fatto questa rivelazione nella sua nuova intervista? Ebbene, subito dopo, la stessa Antonini ha deciso di rettificare e di spiegare come stanno davvero le cose. Nelle sue Stories di Instagram ha condiviso un piccolo messaggio per far sapere ai fan la verità sulla questione che la sta vedendo protagonista. Jessica fa notare che “i giornali devono fare sempre il titolo a effetto”.

Detto ciò, ha dichiarato che, non appena vista la copertina, ha subito sentito chi di dovere. In particolare, ci ha tenuto a precisare che non ha mai chisto di scrivere così “e soprattutto in copertina”. Le è stato risposto che “dentro è tutto spiegato” e la Antonini se lo augura. Nel frattempo, come lei stessa ha fatto presente, Amedeo Venza ha preso subito le sue difese. L’influencer ci ha tenuto a dire non ci sarebbe alcun problema se Davide Lorusso fosse gay. Però, ha ammesso di aver letto le dichiarazioni di Jessica, la quale nell’intervista in questione non avrebbe alluso in nessun modo a questa cosa.

L’ex tronista al giornale avrebbe solo dichiarato che vedeva un po’ distante, fisicamente, l’ex corteggiatore. E questo particolare l’ha reso noto anche nella sua intervista su Uomini e Donne Magazine. Oltre ciò, avrebbe aggiunto che voleva capire se Davide “stesse attraversando qualche distorbo e/o problema”. Jessica, dunque, non avrebbe mai fatto la dichiarazione che si legge nel titolo del giornale.

Nel frattempo, la rottura con Davide è ormai definitiva. E mentre la Antonini continua a rendere nota la sua versione dei fatti, da parte di Lorusso non è ancora arrivata alcuna spiegazione. Infatti, l’ex corteggiatore del Trono Classico si è chiuso nel silenzio totale. Nessuna intervista e nessun messaggio social, sebbene i fan gli stiano chiedendo di dare delle spiegazioni.

Sembra proprio che Davide non voglia rendere pubblico il suo punto di vista e che preferisca, appunto, rimanere nel silenzio. Ovviamente, potrebbe anche decidere di parlare nei prossimi giorni.