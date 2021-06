Uomini e Donne Jessica, cause rottura con Davide: “Aveva ragione Maria”

Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono lasciati e oggi vengono finalmente svelate le cause della rottura. L’ex tronista di Uomini e Donne decide di rivelare i motivi dell’addio attraverso una lunga intervista sul Megazine dedicato al programma. Inizia dicendo che sta tentando di superare questo momento difficile svagandosi. La storia di Jessica e Davide si è conclusa verso la fine di maggio. Ma cos’è accaduto? Come si era potuto già capire tramite le dichiarazioni social di questi giorni, la Antonini è rimasta molto delusa dal comportamento dell’ex corteggiatore.

“Mi sono fatta delle illusioni. Aveva ragione Maria quando, dopo aver preso la decisione di uscire dal programma, mi esortava a essere più riflessiva”

Già nella giornata di ieri, Jessica aveva puntato nuovamente il dito contro Davide e ora spiega che pensava di avere al suo fianco una persona che rispettasse suo figlio. Così non sarebbe stato. Secondo il suo racconto, Lorusso l’avrebbe lasciata “di punto in bianco, senza delle valide motivazioni”. Fa presente di aver trascorso gli ultimi mesi facendo avanti e indietro tra Roma e Milano, con lo scopo di poter stare insieme a lui. Aveva anche creato “un bellissimo rapporto con la sua famiglia”, a cui tiene molto. Ma a oggi crede che al suo fianco non ci fosse una persona intenzionata a prendere la loro storia sul serio.

“A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via”

Da quel giorno, Davide sarebbe sparito dalla vita di Jessica. Per tale motivo, ha messo tutti i suoi oggetti personali in uno scatolone e gliel’ha spediti a casa. Qualche giorno dopo, l’avrebbe richiamata. Nel corso di questa conversazione, l’ex corteggiatore la avrebbe rivelato che non si sentiva più sicuro del loro rapporto. Le avrebbe dichiarato “di aver sempre saputo di non essere pronto”. Ciò che ha deluso Jessica in modo particolare è stato il comportamento che Davide avrebbe tenuto con suo figlio.

Non sarebbe stato scorretto solo con lei, ma anche con il bambino, il quale “è rimasto molto male”. Pare che dopo l’uscita da Uomini e Donne, Davide avesse fatto tante promesse al piccolo. Jessica avrebbe preferito che parlassero faccia a faccia, ma crede che lui non sia riuscito a reggere la situazione. Come ogni coppia, avevano i loro alti e bassi.

Non ha mai voluto credere a tutte le segnalazioni che riceveva in merito a ciò che avrebbe fatto con lei Davide. Infatti, pare che alcune ragazze l’avessero messa in guardia su questo modus operandi di Lorusso. Oggi si rende conto di essersi sbagliata sul suo conto e ammette: “C’erano dei problemi anche nella nostra intimità“. A Capodanno aveva deciso di prendere casa insieme.

Ma quando si doveva arrivare al dunque, pare che lui iniziasse a farsi mille paranoie. Lei credeva che ci volesse solo un po’ di pazienza. Oggi tra loro non c’è alcun rapporto e Jessica precisa che non intende avere alcun contatto con lui.

“Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”

Ed è proprio legato al figlio il rimpianto più grande che ha Jessica Antonini. Le dispiace, inoltre, di essersi giocata la sua esperienza a UeD, dove avrebbe potuto prendersi del tempo per avere una conoscenza più approfondita.

Oltre ciò, confessa che Davide le avrebbe chiesto di non rendere pubblica la loro rottura. L’ex tronista, però, non poteva non rispondere alla curiosità delle persone che hanno assistito alla nascita della loro storia sul piccolo schermo.