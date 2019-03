Uomini e Donne news, Ivan e Sonia: la Pattarino spiazza Gonzalez

News Uomini e Donne, Ivan e Sonia dopo la scelta: la Pattarino completamente diversa

Ivan e Sonia hanno raccontato al magazine di Uomini e Donne come sono andati i loro primi giorni da fidanzati. Dopo la scelta, i due sono felici della decisione presa all’interno del castello. Nonostante lei fosse piena di dubbi nei confronti dello spagnolo, oggi si dice felice di aver seguito il suo cuore e aver detto di sì. Lo spagnolo ha rivelato invece di aver immediatamente chiesto scusa all’ormai ex corteggiatrice e di essere pronto ad amarla e ad essere felice insieme a lei. Quello che nessuno si sarebbe mai aspettato è ciò che il ragazzo ha dichiarato sulla sua neo-fidanzata.

Ivan Gonzalez ha dichiarato di essere rimasto piacevolmente colpito nel conoscere Sonia al di fuori delle telecamere di Canale 5. Rimasti soli, lo spagnolo ha svelato di essersi reso conto che la Pattarino è molto diversa da come l’abbiamo vista nello studio del Trono Classico. La persona che è nel corso di tutti i giorni è una donna che all’ex tronista piace ancora di più di quanto potesse piacerle quella conosciuta nel programma di Maria De Filippi. L’ex tentatore di Temptation Island Vip parla di una ragazza che scherza sempre e parla davvero molto, dettaglio che non era assolutamente venuto a galla durante questi ultimi mesi. Ricordiamo che la diretta interessata è stata silenziosa e riservata per tutto il percorso. Insomma, alla fine, seppur nessuno credeva in loro, i due stanno dimostrando di stare davvero bene insieme.

Uomini e Donne, Ivan e Sonia: i progetti della coppia

Al momento, entrambi hanno solo voglia di viversi il più possibile tra Italia e Spagna. Solo il tempo dirà loro come potrà andare a finire. Ad oggi, Sonia non ha più paura di dover amare per due. La giovane donna si è resa conto che Ivan è molto bravo in amore, ed è più dolce di quanto pensasse. Lo spagnolo non sa se quello che prova sia amore, ma sicuramente prova per la Pattarino delle sensazioni molto forti e positive.