Uomini e Donne news, Irene Capuano novità in arrivo: il suo annuncio

Uomini e Donne news, Irene Capuano fa un annuncio: novità in arrivo. Ecco le sue parole

Si ha come l’impressione che sentiremo spesso parlare di Irene Capuano. Bella e fresca come una rosa, la ragazza si sta affermando sempre più nel mondo social, dove è seguita ormai da quasi 700 mila persone. Mica male! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ed ex fidanzata di Luigi Mastroianni, sembra piacere davvero tanto e la sua popolarità sta dunque crescendo sempre più. Per questo motivo, Irene lavora e si impegna per soddisfare i desideri di chi ogni giorno la segue con affetto. E pare che presto darà modo ai suoi fan di conoscerla ancora meglio perché sta preparando qualcosa di ‘fantastico’. In più la ventenne romana ha svelato che presto farà una diretta, proprio per rispondere alle loro domande.

“Credo sia arrivato il momento”, le parole di Irene Capuano

Ecco l’enigmatico annuncio della bella Irene: ” ‘Irene’ Sto lavorando per voi giorno dopo giorno…quanti progetti quanta felicità…siete così tante. Non ho mai raccontato chi è realmente Irene… quanti amori ha avuto, la sua infanzia…la sua famiglia…le mie amiche! No non mi sono mai aperta al 100% con voi…e credo che sia arrivato il momento. Sto preparando qualcosa di fantastico…per condividere tutto con voi…ora cosa volete sapere di più di Irene? Ps: mi segnerò tutte le domande…e condividerò tutto con voi in una fantastica diretta o video…vedremo un po’ #irenecarairene”. Dunque, nell’aria si respira profumo di novità. Qualcuno si è chiesto se l’influencer stia scrivendo un libro. A rispondergli è stata la diretta interessata negando tutto: “No, tranqui”. Dunque, la curiosità si accende sempre più. Di cosa si tratterà?

Uomini e Donne, Irene Capuano dopo l’addio con Luigi: come sta

Di recente, Luigi Mastroianni ha annunciato che purtroppo con Irene è finita. La ragazza, dopo un breve silenzio, è tornata sui social e piano piano sembra essersi ripresa, grazie all’aiuto delle persone a lei più care: amici e famiglia. La Capuano è ritornata alla sua vita, fatta anche di qualche evento mondano, lanciando però un forte messaggio alle sue follower: amare se stessi prima di tutto.