Uomini e Donne, Luigi e Irene: ecco come la Capuano ha reagito all’addio

Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ed Irene si sono lasciati. Ecco come la Capuano ha reagito alla rottura

L’aria di crisi tra i due giovani ex protagonisti di Uomini e Donne si respirava già da un po’. Poi alcuni giorni fa, Luigi Mastroianni tramite i social ha confermato quello che in molti sospettavano: con Irene Capuano è finita. L’ex tronista e la sua corteggiatrice si sono lasciati ufficialmente. Il deejay siciliano ha spiegato che con la sua ormai ex fidanzata ha attraversato un periodo molto difficile che li ha portati alla decisione di dirsi addio. Dopo l’annuncio la Capuano, ormai diventata un’influencer ben affermata (non a caso viene accostata a Giulia De Lellis) si è chiusa in silenzio ed è sparita per qualche giorno.

Uomini e Donne: Irene Capuano riparte da zero circondata dai suoi affetti più cari

Stamattina, però, Irene Capuano è tornata ed ha salutato le sue followers tramite qualche Instagram Stories, tra le quali ha lasciato un messaggio importante. La giovane ha postato una foto, dove vengono inquadrate un paio di gambe e la scritta: “Amati”. Una parola, cinque lettere ma un gran significato. La rottura con Luigi Mastroianni avrà fatto capire ancor meglio ad Irene che la prima cosa da fare nella vita è prendersi cura di se stessi, è volersi bene. E come si può fare una cosa simile? Beh, prima di tutto facendosi circondare dalle persone giuste: la famiglia e gli amici. Persone che per la Capuano sono molto importanti nelle quali, in un momento così delicato, ha trovato rifugio. Con loro accanto la ragazza può finalmente ripartire e lasciarsi alle spalle il passato.

Luigi ed Irene, perché si sono lasciati: le parole dell’ex tronista

La notizia della rottura definitiva tra Luigi Mastroianni ed Irene Capuano ha scosso un po’ tutti. Si, perché da quando i due si sono messi insieme sono apparsi sempre felici e sereni (prima del silenzio). Ma perché si sono lasciati? “Con Irene ci siamo tanto amati e nonostante i problemi abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata. Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro”, ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne nell’annuncio postato sui social.