Uomini e Donne news, Irene fa una grave gaffe: imbarazzo in studio

Uomini e Donne news: Irene Capuano fa un grave errore e scoppia il caos sui social

Irene Capuano a Uomini e Donne fa una gaffe davvero grave a detta del pubblico. Sui social i telespettatori non hanno potuto non commentare negativamente il suo errore. Nel corso della puntata del Trono Classico del 14 dicembre, la corteggiatrice discute animatamente con Luigi Mastroianni. Il tronista sta conoscendo altre ragazze. In particolare, vengono mostrate le esterne di Sonia e Giorgia. Con la prima scatta addirittura un bacio. Irene si innervosisce di fronte a questo gesto di Luigi, in quanto ricorda che inizialmente lui aveva ammesso che il bacio per lui ha un significato importante. Per esprimere questo suo pensiero, la Capuano ha, però, sbagliato la coniugazione di un verbo. La corteggiatrice dice “tu dissi” anziché “tu dicesti”. Scoppia così un caso sui social. Sono tanti i telespettatori che criticano duramente Irene, già da qualche settimana finita nel loro mirino. La Capuano inizialmente aveva conquistato il consenso del pubblico, ma dopo qualche tempo la situazione è cambiata drasticamente.

Ma non solo, quel “tu dissi” crea anche molto imbarazzo in studio. Irene, infatti, ripete più di una volta questo errore e alcuni presenti notano l’errore e cercano di trattenere le risate. In particolare, viene ripresa Teresa Langella che con un sorriso sembra giustificare la gaffe commessa dalla corteggiatrice. Ma il pubblico non perdona e accusa Irene di essere troppo interessata alle telecamere. I telespettatori sono convinti che la Capuano dovrebbe fare qualche lezione di grammatica italiana. “Tu all’inizio DISSI questo? Tu DISSI ciò? No ma io non ce la faccio, queste a scuola sono andate da Fantozzi. Che imbarazzo”, si legge attualmente su Twitter. Questo è solo uno dei tantissimi commenti negativi che riguardano il grave errore grammaticale di Irene.

News Uomini e Donne: Irene Capuano è finita nel mirino del pubblico

Probabilmente Irene, a causa dell’accesa discussione con Luigi, si è confusa. Ma i telespettatori sono comunque molto infastiditi da questo suo errore. Già ieri la Capuano era tornata al centro di numerose polemiche a causa del suo look. Sono in tanti coloro che sono convinti che Irene stia imitando Giulia De Lellis. C’è chi addirittura, dopo la gaffe della corteggiatrice, ha deciso di cambiare canale!