UeD gossip, Irene imita Giulia De Lellis? Il pubblico nota un nuovo dettaglio

Uomini e Donne gossip: Irene vuole imitare Giulia De Lellis? Il pubblico nota un dettaglio

A Uomini e Donne, la corteggiatrice Irene Capuano è accusata di imitare Giulia De Lellis. Il primo a notare questo dettaglio è stato proprio Luigi Mastroianni. L’accusa ha portato la ragazza a lasciare il programma, tanto che la scorsa puntata ha scelto anche di non presentarsi in studio. Questa sua decisione non è stata apprezzata dal tronista, il quale ha deciso di raggiungere la corteggiatrice a casa sua. Durante questa esterna, Irene ha raggiunto Luigi con un look che ha portato il pubblico a criticarla duramente. La Capuano ha scelto di indossare un giubbotto di ecopelle giallo e un paio di occhiali molto grandi. Questi sono dettagli che il pubblico non ha potuto non notare. I telespettatori hanno, anche questa volta, visto in Irene la voglia di somigliare un po’ alla De Lellis. Sul web ricordano che questo tipo di look è stato scelto, in passato, proprio da Giulia durante le sue esterne con Andrea Damante e in studio.

La corteggiatrice si ritrova nuovamente nella bufera a causa di questi dettagli. Sebbene ci sia chi è convinto che non siano gesti rilevanti, in quanto Giulia non è l’unica ragazza a indossare un chiodo giallo, c’è chi invece l’accusa duramente. Il pubblico è ancora convinto che Irene voglia imitare la De Lellis. Ricordiamo che l’ex corteggiatrice di Damante ha riscosso un grande successo attraverso il programma. Rappresenta, infatti, un volto molto noto della trasmissione. Giulia è riuscita a conquistare un numero molto alto di telespettatori, tanto che ha anche preso parte al Grande Fratello Vip. Sono tanti i traguardi raggiunti dalla De Lellis grazie al sostegno del suo pubblico. Ora i fan sono convinti che Irene voglia fare lo stesso suo percorso.

Gossip Uomini e Donne: un dettaglio porta ancora Irene nel mirino dei telespettatori

Irene ha davvero intenzione di riprendere lo stesso percorso della De Lellis imitandola? La stessa corteggiatrice ha sempre negato questo pensiero, tanto da discuterne animatamente con Luigi. Ma sui social sono in tanti coloro che sono convinti che la Capuano abbia indossato appositamente il chiodo giallo e dei grandi occhiali da vista.