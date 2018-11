Uomini e Donne, intervista a Irene Capuano: analogie e confronti con Sara Affi Fella e Giulia De Lellis

Irene Capuano è stata una delle corteggiatrici più messe in discussione da Luigi Mastroianni. Il motivo? Il tronista, pur dichiarandosi inizialmente molto interessato, non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento della ragazza sui social. I dubbi, successivamente, lo hanno portato ad accusare Irene di essere interessata solo a fare business, tanto da paragone il suo modo di fare a quello di Giulia De Lellis (che ha raggiunto la popolarità grazie e sopratutto alla sua partecipazione a Uomini e Donne). Da queste critiche, però, la corteggiatrice si è difesa oggi rilasciando un’apposita intervista a Uomini e Donne Magazine. “Sono stata dipinta come quella che non sono” ha dichiarato “Luigi mi ha ferita e delusa con le sue parole […] Sentirmi dare della buffona è stato ingiusto e poco rispettoso”. Se si sente la nuova Giulia De Lellis? “Questa questione mi fa sorridere” ha risposto la Capuano “Credo che Luigi stia troppo tempo sui social e si faccia influenzare. Sotto questo punto di vista, allora, tutte le ragazze spigliate e con l’accento romano le assomiglierebbero”.

La reazione di Luigi nei suoi riguardi? “Penso che Luigi sia un pochino malfidato […] Anche se riconosco di aver sbagliato a preoccuparmi del mio profilo Instagram” ha affermato Irene. Nel prendere le distanze dalle insinuazioni che sono state fatte sul suo conto, in fine, Irene Capuano ha anche tirato in ballo Sara Affi Fella.“Capisco in parte la reazione di Luigi. La prima cosa che lui cerca in una donna è la sincerità: quell’elemento che è venuto a mancare con l’ultima persona con cui stava e questo inevitabilmente ti segna”. Questo, ha ribadito però lei, non giustifica Mastroianni. “Un uomo che si dimostra così arrogante e usa questi modi nei miei confronti non può stare al mio fianco” ha chiarito Irene “E’ andato oltre con le parole. La parte più razionale di me, però, è convinta che sia stata solo una parentesi isolata. Non riconosco Luigi in questo tipo di persona […] Mi aspetto un confronto e quantomeno delle scuse”.

Uomini e Donne, Irene Capuano vs Elisabetta: ecco cosa pensa della corteggiatrice rivale

Irene Capuano durante l’intervista ha parlato anche di Elisabetta, anche lei corteggiatrice di Luigi Mastroianni e sua “rivale” a Uomini e Donne. Cosa pensa di lei Irene? “Siamo opposte, sia nel modo di presentarci che in quello di corteggiare. Io sono più giocherellona, senza peli sulla lingua; lei invece preferisce star sulle sue o sminuire me dicendo che sono ancora piccola. Ho vent’anni, è vero, ma so essere donna anche io. Credo che Elisabetta sia quella più artefatta tra le due. Inutile negare che non mi stia simpatica”.