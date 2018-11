Uomini e Donne anticipazioni, Luigi: Irene o Elisabetta? Indizi scelta

Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi conosce Elisabetta e dimentica Irene? Ultime news su Mastroianni

Nelle ultime registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne sono state stravolte davvero molte cose. Luigi Mastroianni ha portato in esterna nuove ragazze e le carte in tavola sono notevolmente cambiate. Il tronista siciliano è uscito con Elisabetta. La bellissima corteggiatrice è stata portato fuori anche da Lorenzo Riccardi, ma a quanto pare è rimasta piacevolmente colpita soprattutto dall’ex fidanzato di Sara Affi Fella. Mentre si trovava in esterna con la bella riccia, il dj ha addirittura chiesto alla redazione di poter restare senza telecamere per qualche minuto. Insomma, Elisabella pare abbia fatto colpo. In tutto ciò, il ragazzo ha continuato a conoscere anche Irene. Nonostante i dubbi, la Capuano è rimasta una delle favorite.

Luigi ha dichiarato sin dal primo momento di rivedere in Irene il prototipo di ragazza ideale che ha sempre sognato. Le anticipazioni del Trono Classico non prometto però molto bene. Sappiamo infatti che durante l’ultimissima registrazione, la Capuano e Mastroianni hanno litigato duramente. Il tronista non riesce a fidarsi della giovane corteggiatrice e per questo non riesce nemmeno a lasciarsi andare come vorrebbe. E mentre con lei le cose non vanno a meraviglia, prosegue liscia come l’olio la frequentazione con Elisabetta. Le ultimissime news ci svelano che il ragazzo l’ha portata a sorpresa a cena fuori e sono stati benissimo. Che il siciliano sia ormai vicinissimo alla scelta finale?!

Uomini e Donne, Luigi tra Irene e Elisabetta: la scelta è tra una di loro due? Indizi

Mentre con Elisabetta va tutto a meraviglia, il pubblico si chiede cosa ne sarà di Irene. La corteggiatrice di Uomini e Donne aveva deciso di alzarsi e lasciare lo studio durante l’ultima registrazione per poi rientrare e concludere la discussione. In ogni caso, nessuno sa cosa i diretti interessati hanno deciso di fare dopo la fine della puntata. Senza dubbio, non è finita qui. Lei sarà presenta la prossima volta?! Vedremo.