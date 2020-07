Uomini e Donne News, Irene Capuano si è fidanzata ufficialmente

Irene Capuano, conosciuta ai più per essere stata corteggiatrice nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne, è tornata ad infiammare il gossip dell’estate 2020 per una notizia che riguarda la sua vita privata. L’ex del Trono Classico ha infatti pubblicato nelle ultime ore un post sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. Nello scatto si vede Irene sdraiata in spiaggia, cinta dalle braccia di un misterioso uomo. Dalla splendida spiaggia di San Teodoro in Sardegna, la Capuano ha deciso di mettere a tacere i tanti rumors che si sono succeduti in questi ultimi tempi riguardanti la sua nuova love story. L’ex corteggiatrice ha quindi mostrato – ma solo in parte – il suo nuovo compagno, ufficializzando così di fatto la sua nuova relazione. A commento dello scatto le seguenti parole: “Un magnifico difetto“. Dopo Luigi Mastroianni, Irene sembra quindi aver ritrovato il sorriso al fianco di un giovane ragazzo di nome Christian. I dettagli che si scorgono nell’immagini condivisa dall’ex di Uomini e Donne sui social sembrano quindi confermare l’identità del suo partner.

Irene Capuano e i rumors sulla sua vita privata

Negli ultimi mesi il sito ‘Il Vicolo delle news’ ha rilanciato delle indiscrezioni sulla vita sentimentale dell’ex corteggiatrice. Nonostante i tanti rumors, la Capuano ha sempre rigettato ogni ipotesi di flirt. Anche se in molti casi i suoi fan non le hanno creduto fino in fondo. Tra gli ultimi gossip che la riguardano alcune voci circa un presunto ritorno con Capuano e poi la comparsa di un misterioso anello al dito. Stando a quanto si legge sul web, a far incontrare Cristian e Irene sarebbe stato un altro vecchio volto noto del dating show condotto da Maria De Filippi, Lorenzo Ricciardi.

Luigi Mastroianni pizzicato con una nuova ragazza

Stando a quanto riportato recentemente dal sito ‘Veryinutilpeople’ anche Luigi Mastroianni avrebbe voltato pagina. In tanti ricorderanno che l’ex tronista fu fidanzato sia con la Capuano (anche se per un breve periodo) sia con Sara Affi Felli (passato alla storia del programma come il trono dello scandalo, lei mentì alla redazione). Mastroianni è stato paparazzato nelle ultime settimane in Sicilia mentre passeggiava con una misteriosa ragazza, che non è Mara Fasone. I meglio informati hanno riferito che tra l’ex tronista e la sua nuova accompagnatrice c’erano degli atteggiamenti molto complici.