Uomini e Donne news, Klaudia spiazza: Andrea e Natalia? “Solo business”

Uomini e Donne, Klaudia a ruota libera: Andrea e Natalia? “Solo business! Se vanno a Temptation farò di tutto per essere nel villaggio delle single”

Mancano pochissimi giorni alla scelta di Andrea Zelletta. Il tronista, arrivato alla fine del suo percorso a Uomini e Donne con due corteggiatrici, sembrerebbe oggi convinto a lasciare la trasmissione con una fidanzata. Per lui al Trono Classico sono rimaste Natalia e Klaudia che, per motivi diversi, hanno più volte minacciato Zelletta di un ‘no’. Intervistate dal settimanale Uomini e Donne magazine, però, entrambe hanno fatto intendere di essere molto prese da Andrea. Klaudia, in particolare, ha dichiarato di non riuscire ad immaginare un futuro senza il tronista pugliese a suo fianco anche se, ha poi aggiunto, è in questo momento convinta che è su Natalia che ricadrà la scelta di Andrea. Klaudia ha confessato inoltre di provare delle sensazioni contrastanti adesso che Uomini e Donne sta giungendo al termine. La corteggiatrice, almeno così ha detto, è contenta di essere arrivata fino alla fine ma, allo stesso tempo, ha paura che Zelletta possa scegliere la rivale solo perché quest’ultima è più amata dal pubblico.

“Quando Natalia e Andrea sono insieme non mi trasmettono nulla. Dico solo una parola: business! Lei è troppo sicura di sé e Andrea si lascia abbindolare dalla sua indiscussa bellezza”, ha affermato Klaudia nella sua intervista. “Non li vedo insieme dopo la trasmissione – ha inoltre aggiunto la corteggiatrice – e faccio una rivelazione. Se Andrea dovesse scegliere Natalia e venissi a sapere che parteciperanno a Temptation Island farò di tutto per essere nel villaggio delle single“. Il motivo? Semplice, Klaudia non riesce ad immaginare un finale diverso da quello di lei e Andrea fidanzati. È molto presa da Zelletta e, di fatto, le lacrime che ha versato a Uomini e Donne oggi lo confermano.

Uomini e Donne gossip, parla Natalia Paragoni: le parole prima della scelta

Dal magazine di Uomini e Donne è stata intervistata anche Natalia Paragoni, l’altra corteggiatrice di Andrea Zelletta. Quest’ultima, dopo aver parlato dei suoi sentimenti per il tronista, si è detta convinta del fatto che le cose tra di loro possano funzionare fuori. “Se sceglierà Klaudia vorrà dire che cercava una storia più frivola, destinata a morire nel tempo – ha dichiarato – Non è affine al suo modo di essere. Lo asseconda in tutto. Io e lui potremmo buttare le basi per una storia solida […] Immaginiamo l’amore allo stesso modo e non vogliamo accontentarci”.