Uomini e Donne news, incidente sulla neve per Fabio Colloricchio: l’ex tronista finisce in ospedale

Per Fabio Colloricchio il 2019 non è certo iniziato nel migliore dei modi quest’anno. L’ex tronista di Uomini e Donne, come ha raccontato la fidanzata Nicole sui social, ha avuto un incidente sulla neve che, ieri, gli ha fatto passare il pomeriggio in ospedale. Fabio, stando a quanto emerso, è caduto in malo modo mentre stava sciando. Lui e Nicole Mazzocato si trovano al momento in montagna, dove sono andati per un breve vacanza. Durante la loro fuga romantica, però, hanno dovuto fare i conti con questo piccolo imprevisto. Fortunatamente Fabio non è andato incontro a nessuna complicazione, tanto che oggi è la stessa Nicole a mostrarlo (seduto comodo in una calda baita) su Instagram stories.

“Volevo rendervi partecipi su ciò che è successo ieri” ha esordito dicendo Nicole Mazzocato sui social “Lui (Fabio, ndr) si vergogna a cadere, perché lui, figuriamoci… mai! Quindi per evitare questa caduta ha fatto un movimento strano e gli è uscita una spalla”. Il tono tranquillo e pacato con cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato l’accaduto, tuttavia, ha fatto subito pensare che nulla di grave fosse successo. “Gli è uscito l’osso della spalla” ha infatti poi spiegato la fidanzata di Colloricchio “Lui è già soggetto a questa cosa qua, quindi abbiamo fatto la mattina a sciare e il pomeriggio a sciare… non male”.

Uomini e Donne, Fabio e Nicole vicini alle nozze? Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia

Fabio Coloricchio e Nicole Mazzocato, da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne ad oggi, hanno dimostrato di essere uniti più che mai. Il matrimonio? “Prima o poi toccherà anche a me” ha commentato proprio recentemente Nicole su Instagram “Sarà una cosa estremamente intima. Spiaggia, prete, io e lui fine. Ma per ora c’è tempo”.