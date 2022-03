Uomini e Donne news: incidente stradale per Noemi Baratto, come sta

Brutto episodio per Noemi Baratto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta qualche mese fa da Matteo Fioravanti, è tornata alla ribalta da qualche giorno per essersi scambiata un bacio con un altro tronista, Joele Milan. Stavolta la napoletana non ha dato un aggiornamento sulla sua vita sentimentale ma sulle sue condizioni di salute. La Baratto ha infatti comunicato ai suoi followers di Instagram di essere stata coinvolta in un incidente stradale. Ecco cosa è successo e come sta adesso la 22enne.

Nel pomeriggio del 12 marzo 2022 Noemi Baratto ha spiegato ai suoi followers di esser stata vittima di un incidente mentre si trovava in sella ad una motocicletta insieme ad un suo amico. Il brutto episodio è avvenuto ieri, 11 marzo. La 22enne ha raccontato che, dopo lo scontro, è stata molto male rimanendo in ospedale fino a tarda notte. La Baratto ha avvertito i followers dicendo che sarà assente dai social per un po’ di tempo in quanto non si è ancora ripresa.

Secondo la sua ricostruzione Noemi, che ha pubblicato nelle storie Instagram una foto che la ritrae con un tutore al collo, è “volata dalla moto” perdendo il casco e andando a finire al suolo cadendo “di testa e di schiena”. La 22enne ha detto di essersi, per fortuna, “accovacciata in aria”. “Altrimenti non sarei qui ora”, ha spiegato. Effettivamente la dinamica del sinistro suggerisce che lo scontro avrebbe potuto avere conseguenze veramente gravi. La Baratto se l’è cavata “solo” con una frattura alla schiena ed un violento colpo alla testa. “Ho dolori ovunque, ora devo solo riposare sperando che passerà presto..” ha detto spaventata la napoletana.

Secondo l’ex corteggiatrice, che di recente si è avvicinata a Joele Milan scatenando uno scontro social che ha visto protagonista anche la sua scelta a Uomini e Donne, Matteo Fioravanti, la causa dell’incidente risiederebbe nell’inesperienza dell’autista della macchina con cui si è scontrata la moto su cui era a bordo. “Alle persone che prendono la patente da poco o che non sono capaci di guidare in giro per la città non gli dovrebbe essere concesso l’utilizzo dell’automobile, succedono cose gravi e ci rimettono le persone che non hanno colpe”, ha scritto con rabbia.

La Baratto ha poi rassicurato i suoi followers dicendo di essere a casa e di aver bisogno di riposare per molti giorni a letto. Dalle parole della ragazza, che si sente sicuramente fortunata e “graziata”, si percepisce la paura per come sarebbe potuta andare la faccenda.