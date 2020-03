Uomini e Donne news, torna l’incubo Giulio Raselli: il chiarimento di Sammy

Sammy Hassan piace a Giovanna Abate ma l’incubo Giulio Raselli la blocca

Se c’è un ragazzo che ha colpito Giovanna Abate quello porta il nome di Sammy Hassan, già tentatore di Temptation Island Vip e apprezzato molto dal pubblico di Maria De Filippi: Sammy infatti ha sempre dato l’impressione di non essere solo un bel ragazzo ma anche di avere qualcosa da dire (sebbene siano piuttosto strani e paiono costruiti alcuni modi di fare eccessivamente galanti…). Giovanna al momento si fida di lui perché le ha saputo dare tutte le risposte che cercava al momento giusto. Ad esempio su Giulio Raselli.

Uomini e Donne news, Sammy chiarisce e spiega il suo rapporto con Giulio

La Abate ha fatto presente in esterna che il suo presunto rapporto con Giulio poteva essere un problema serio per la loro conoscenza, e Sammy ha cercato subito di tranquillizzarla sia quando sono usciti sia in studio: “Non si può dire che siamo amici – queste le sue parole a Uomini e Donne – ma non abbiamo neanche litigato”. L’incubo Giulio Raselli poteva affacciarsi di nuovo nella vita di Giovanna insomma, però alla fine le cose sono andate diversamente: Sammy è in rapporti di civili convivenza con l’ex tronista ma non ha chissà quale amicizia stretta.

Trono Classico, Giovanna e Sammy in sintonia: prossima coppia del Trono Classico?

Hassan aveva anche capito che per Giovanna fosse un problema suo figlio ma anche in questo caso si è chiarito tutto: Giovanna ha spiegato che ha frainteso e lui ha fatto un discorso bellissimo dicendo che “la persona che metto di fianco oggi o domani la metto anche di fianco a mio figlio”. Giovanna, occhio! Questo ragazzo va conosciuto a fondo!