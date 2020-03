Uomini e Donne news Giulio e Giulia: momenti difficili, figli, futuro assieme

Giulio Raselli e Giulia d’Urso dopo Uomini e Donne, lei positiva “anche nei momenti difficili”

Giulio Raselli e Giulia d’Urso stanno passando assieme questa quarantena e lui ne ha approfittato per rispondere alle domande dei fan che gli hanno chiesto qualcosa in più su questa relazione. Sono passati pochi mesi da quando entrambi si sono scelti a Uomini e Donne ma l’amore sembra legarli profondamente: Giulio infatti pare essere davvero innamorato della sua fidanzata, di cui apprezza soprattutto “la positività, trasmette sempre felicità anche nei momenti difficili”. E sul proprio conto rivela di non essere arrogante perché “è un modo per tutelarsi, in verità sono una persona molto buona”. Due ragazzi buoni insomma che sembrano andare d’accordo. E i video e le foto che pubblicano continuamente lo confermano.

Uomini e Donne news, Giulio e Giulia in quarantena: “Grande rispetto di chi fa le regole”

Giulio e Giulia stanno vivendo la quarantena un po’ come tutti, o meglio come coloro che hanno deciso di essere ligi al proprio dovere e rispettare le istituzioni governative: Raselli ha spiegato che vive questo periodo “con grande rispetto di chi fa le regole in questo paese, casa, film, libri, pensieri, tanti discorsi, tanti confronti”. L’ex tronista di Uomini e Donne insomma conferma di essere un ragazzo che ama confrontarsi, ed è bello sapere che nonostante i confronti e i momenti difficili con lui ci sia sempre Giulia che gli ha fatto perdere la testa. E che molto probabilmente è proprio la ragazza che ha sempre cercato.

Giulio e Giulia, futuro assieme: “Figli, moglie e cani”

“Come ti vedi tra 10 anni – gli hanno chiesto a un certo punto –? E Giulia?”. “Con i miei figli, mia moglie e i miei cani in un bel giardino a giocare e divertirci”, questa la risposta che fa pensare che Raselli abbia intenzioni serie con la sua d’Urso, e ciò non può che farci piacere dopo i tanti troni fallimentari di questa stagione. A confermarlo è stato proprio lui rispondendo alla domanda “Giulia è la persona giusta per te?”: “Non potrei avere di meglio al mio fianco”. Tanta felicità dunque per una coppia in cui non tutti credevano!