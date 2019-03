Uomini e Donne news, Giulia: nuove rivelazioni su Lorenzo e Claudia

News Uomini e Donne, Giulia Cavaglià dopo il trono: le nuove parole su Lorenzo e Claudia

Il giorno della scelta, Giulia non ha preso assolutamente bene la decisione finale di Lorenzo. La nuova tronista di Uomini e Donne lo ha accusato di essere interessato solo al business e di aver fatto la scelta più semplice, ovvero Claudia. In ogni caso, ad oggi le cose sono cambiate. La dolce ragazza di Torino ha rilasciato la sua prima intervista da tronista del Trono Classico e ha fatto un passo indietro nei confronti nella neo-coppia. A quanto pare, le parole della donna sono state il semplice frutto di una momentanea rabbia. Ora, la Cavaglià ha speso delle buonissime parole sia nei confronti del Riccardi che della Dionigi.

Ora che la rabbia è la delusione sono passate, Giuia guarda avanti e più precisamente al nuovo percorso all’interno dello studio del Trono Classico. Maria De Filippi le ha infatti regalato alla torinese l’opportunità di sedersi sul trono e provare a conoscere il possibile amore della sua vita. In molti si sono ricreduti su di lei, in primis Gianni e Tina. Allo stesso tempo, anche la diretta interessata ha avuto dei ripensamenti nei confronti di Lorenzo e Claudia. Su Riccardi, la Cavaglià dice: “Purtroppo o per fortuna stimo tanto questa persona e, come ho sempre saputo, l’incoerenza fa parte di lui.” Nei confronto della Dionigi e della ‘semplice’ che le ha dato, la ragazzi rivela: “Intendevo dire che Claudia è sicuramente più matura, affronta le situazioni in modo meno complesso del mio, e non con quell’impeto e quella passione che appartengono ai miei 23 anni. Io sarei stata una scelta più complessa. La rabbia fa dire tante cose, soprattutto quando vedi i tuoi sogni andare in frantumi.”

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià pensa al trono: Tina, Gianni e Raffaella contenti

Giulia ora è la nuova tronista e avrà modo ci lasciarsi alle spalle la scelta di Lorenzo e pensare a sé stessa. Durante il suo percorso da corteggiatrice non è stata apprezzata molto dagli opinionisti del programma, eppure ad oggi entrambi hanno cambiato idea sul suo conto. Ancore la Mennoia si è detta molto felice di vedere la Cavaglià sedere sul trono.