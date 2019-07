Uomini e Donne news, Giulia: “Non portare mai rancore”, poi spavento e polemica

News Uomini e Donne, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano non sono tornati insieme

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono stati una tra le coppie più chiacchierate di Uomini e Donne perché in molti credevano che sarebbero durati ma alla fine la storia è finita per motivi non ancora chiariti, visto che lui dice delle cose, lei ne dice delle altre, e tutti gli altri ci ricamano sopra. I due ex innamorati non sono tornati insieme anche se ci sembra scontato che il sentimento ci sia ancora, sia perché lui pare pensarla più del solito in questi giorni sia perché lei lo ha scelto facendo intendere che era stato il cuore a suggerirglielo: come potrebbe mai finire dall’oggi al domani una storia nata con questi presupposti? In molti se lo chiedono, in tanti vogliono delle risposte e in tanti altri sono schierati da parte dell’uno o dell’altra.

Uomini e Donne news, il post di Giulia su Instagram

Giulia si sta riprendendo in vacanza ad Amsterdam e proprio da lì ha voluto scrivere un messaggio su Instagram che ha poi scatenato delle polemiche tra i suoi follower; questo il post: “Manuale: – viaggia molto, anche solo – Ama te stesso – Non portare mai rancore. La semplicità della felicità è fatta di cose piccole ma preziose. #amsterdam”. Anche se non tutto ciò che un ex protagonista di UeD fa dev’essere ricondotto al suo percorso in trasmissione su Canale 5 abbiamo come l’impressione che quel “Non portare mai rancore” sia riferito proprio a Galiano che intanto ha postato sul proprio Instagram una storia molto ambigua; siamo convinti di questo perché Giulia ancor prima di lasciarsi, e dopo l’esplosione dei pettegolezzi sul presunto tradimento di Manuel, ha sempre dichiarato che non avrebbe portato mai rancore a nessuno e che non si sarebbe mai strappata i capelli per un uomo.

Giulia su Instagram, i fan spaventati e polemici dopo la riflessione

Alcuni hanno reagito al messaggio della Cavaglià sottolineando di aver temuto il peggio – si fa per dire – quando invece di manuale hanno letto Manuel: “Mi sono spaventata – ha scritto qualcuno – nel leggere MANUale“, e poi ancora: “Solo io ho letto Manuel?”. Insomma anche se la polemica su Manuel sembra essersi placata gli strascichi sono ancora ben evidenti. Non manca neanche chi accusa Giulia di aver preso in giro Galiano: “Sei falsa – queste le parole di un’altra follower –, hai lasciato Manuel solo con quella falsa scusa… lui è un bravo ragazzo, Deianira ne ha inventate anche con Soleil ma lei è stata intelligente, tu sei falsa, Manuel merita di meglio”. La gente è sempre tanto convinta di avere la verità in mano anche in situazioni come questa. Noi invece preferiamo evitare di ritornare sull’argomento sperando soltanto che Giulia abbia lasciato Manuel senza avere alcun dubbio perché – com’è noto a tutti – “meglio vivere di rimpianti che di rimorsi”. Vi lasciamo al post: