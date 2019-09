Uomini e Donne News, Giulia corteggerà Raselli? Il gesto della Cavaglià

Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià andrà a corteggiare Giulio Raselli? Il gesto dell’ex tronista spiazza

Inizia a scaldare i motori la nuova stagione di Uomini e Donne. Nelle ultime ore sta circolando una suggestione assai interessante che riguarda il prossimo trono che vedrà protagonista Giulio Raselli. Nella fattispecie si sussurra che ci potrebbe essere una corteggiatrice speciale per lui: Giulia Cavaglià. Esatto, proprio l’ex tronista della scorsa edizione che a Raselli preferì Manuel Galiano (la love story è poi naufragata velocemente quest’estate). A far pensare a questo scenario è stato un gesto assai eloquente della stessa Giulia che su Instagram ha piazzato un like alquanto stuzzicante circa l’avventura che intraprenderà il suo ex spasimante.

Il profilo Instagram tronoclassiconews, poco fa, ha scovato un like ‘ghiotto’ rilasciato dalla Cavaglià a un commento di un fan. Ecco il pensiero del follower: “Si, mi è piaciuta molto! Sia da corteggiatrice che da tronista (Giulia Cavaglia, ndr)! Ha spiazzato tutti con la sua scelta finale! Forse per paura… però Giulio sarà sul trono quest’anno… chissà a qualche colpo di scena nell’andare a corteggiarlo! Nella vita l’orgoglio va messo da parte per amore”. Ed è proprio su questa riflessione che l’ex tronista ha pigiato il ‘mi piace’. Che stia davvero pensando di farsi viva alla corte di Raselli?

Uomini e Donne News, nuovi tronisti: con Giulio arriva anche Alessandro Zarino

L’altro tronista annunciato per la nuova stagione dello show è Alessandro Zarino che quest’estate è stato uno dei protagonisti di Temptation Island. Il giovane ha partecipato al reality di Canale 5 nella veste di single e si è molto avvicinato a Jessica Battistello che, finito il programma, ha chiuso la sua relazione con Andrea Filomena. Tutto faceva pensare che tra lei e Zarino la storia sarebbe proseguita anche a riflettori spenti. Invece qualcosa è andato storto. Jessica, sulla questione, è intervenuta pochi giorni fa, promettendo che a “tempo debito” spiegherà come sono realmente andate le cose.