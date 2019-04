Uomini e Donne news, Giulia Cavaglià attacca Angela Nasti: scontro fra troniste

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià si scaglia contro Angela Nasti: il duro attacco!

Duro attacco di Giulia Cavaglià contro Angela Nasti! Lo scontro tra le due troniste di Uomini e Donne era prevedibile, per ciò che dei loro caratteri è venuto fuori era chiaro a tutti che non sarebbero andate d’accordo. E infatti i nodi stanno venendo al pettine: Giulia e Angela litigano da due puntate e non si tratta di piccole discussioni, ma di veri scontri! I caratteri diversi delle ragazze li porteranno a scontrarsi forse fino all’ultimo giorno di Trono Classico, ma oggi in una intervista a Uomini e Donne magazine Giulia ha deciso di dire tutto ciò che pensa di Angela Nasti: “Penso che sia una ragazzina di diciannove anni che non sa pesare le parole. Lancia il sasso e poi nasconde la mano, perché non si rende conto di quello che dice”.

Giulia Cavaglià contro Angela Nasti: “Non credo stia facendo una bella figura”

L’attacco all’altra tronista prosegue: “Non perde occasione per sottolineare che lei sia più bella fisicamente di me. Lo fa trapelare in tutti i modi. E onestamente non credo stia facendo una bella figura: emerge un’immagine di lei come di una ragazza insicura, perché chi è certo di quanto vale non ha bisogno di screditare costantemente gli altri”. Poi Giulia fa un’osservazione che, probabilmente, è largamente condivisibile dalla gente: “Di solito sono le altre persone che dovrebbero farti i complimenti o almeno, nella mia vita, lascio che siano gli altri a darmi degli appellativi positivi”. Lo scontro proseguirà sicuramente in studio dopo queste dichiarazioni di Giulia Cavaglià, anche se lei non nasconde ciò che pensa e lo dice apertamente in studio. Infatti nell’ultima registrazione hanno litigato fino a portare Angela alle lacrime.

Uomini e Donne news, Giulia Cavaglià si sfoga: “Quello che penso di lei è giusto che lo sappia”

Cos’altro ha aggiunto Giulia contro Angela? Le news di Uomini e Donne in effetti non terminano qui. La torinese ha detto di essere contenta di non avere corteggiatori in comune con l’altra tronista, anche perché non ne capirebbe il perché. “Non credo che una persona che prova interesse per Angela possa fare parte della mia vita. Abbiamo dei valori differenti: io non baso tutta la mia vita sull’aspetto fisico”, ha infatti spiegato Giulia. Per concludere la sua intervista, la Cavaglià ha detto: “Questo è quello che penso di lei ed è giusto che lo sappia. Per il resto sono stata talmente tanto litigiosa da piccola che adesso non discuto più. Lascio agli altri la fatica di farlo”.