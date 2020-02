Uomini e Donne, news Giovanna: ricordi e frecciatine a Giulio (e intanto lui…)

News Uomini e Donne, Giovanna Abate e Giulio Raselli: ricordi e frecciatine

Il trono di Giovanna Abate è iniziato all’insegna dei ricordi e di riferimenti a Giulio Raselli: la ragazza infatti ha parlato di ciò che l’aveva colpita di Giulio, qualcuno ha invece attaccato l’ex tronista per averla fatta soffrire e lei stessa ha lanciato una frecciatina che sembrava indirizzata proprio a lui. Giovanna incontrerà Giulio nelle prossime puntate e, nonostante la pace, non cambierà idea sul suo conto e sul modo in cui si è comportato; questo tuttavia non le ha impedito sin dall’inizio del trono di ricordare Giulio con delle belle parole dicendo a un corteggiatore che, occhi a parte, il tronista non l’ha colpita per qualcosa in particolare: è stata un’attrazione fisica e mentale scattata all’improvviso che “mi sono portata dietro per quattro mesi”. Un ragazzo le ha fatto notare che lui è stato “una persona che ti ha trattato come non meriti” e lei non ha battuto ciglio. Un altro, Alessandro Graziani, ha detto che tra i propri difetti c’è quello di dare “tanta fiducia”, e lei ha risposto con un “A chi lo dici!” che ci sembrava rivolto proprio a Raselli.

Uomini e Donne news, la storia di Giovanna e Giulio durante la trasmissione

La prima puntata dell’Abate in trasmissione non poteva che essere questa, diciamocelo: Giovanna ha vissuto una frequentazione bellissima con Giulio per tanti e tanti mesi, ed era ovvio che l’argomento uscisse; siamo sicuri tra l’altro che uscirà anche nelle prossime messe in onda e che forse tra una frecciatina e l’altra Giulio interverrà. Questo almeno fino a quando Giovanna non troverà qualcuno che le piacerà davvero come lui, sperando che riesca a scansare qualche fosso che già le si è presentato davanti.

Come stanno Giulio e Giulia D’Urso dopo Uomini e Donne: gli ultimi aggiornamenti

Da parte sua Giulio può dirsi soddisfatto: come vedete nella foto qui di seguito infatti l’ex tronista di Uomini e Donne è felice con la sua Giulia, e si vede che insieme stanno bene. Dove porterà questa storia non lo sa nessuno ma speriamo che duri per entrambi perché tutti e due avevano voglia di innamorarsi e di vivere le emozioni che solo una coppia vera e affiatata può vivere. Restate con noi!