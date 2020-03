Uomini e Donne news Giovanna, brividi con Stefano ma nessuno capisce: salta il bacio con Sammy

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 marzo 2020: Giovanna lascia tutti senza parole raccontando cos’è successo durante l’esterna con Stefano

Giovanna Abate si è sbilanciata molto durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne: le piace da impazzire Stefano, anzi, come ha detto lei stessa, ha i brividi quando gli è troppo vicino. Parole di una certa importanza, queste, che non hanno fatto per nulla piacere a Sammy, il quale ha dichiarato di non aver notato chissà quale magia fra di loro durante l’esterna. Cos’e successo invece durante quella di Sammy e Giovanna? Una raggiante Giovanna ha sorpreso tutti, anche il pubblico in studio, che però si aspettava qualcosa in più da parte sua…

Giovanna e Stefano: lei sente i brivi, Sammy non ci sta… bacio sfiorato!

Dopo le lacrime inaspettate di Carlo per Cecilia, Giovanna Abate ha sorpreso durante l’esterna con Stefano: hanno fatto windsurf, ma la ragazza è apparsa visibilmente imbarazzata perché ha capito che è molto attrata da lui. Il pubblico tifa però per Sammy: ha fatto sapere a Giovanna che, durante l’esterna, mancava solo un bacio per rendere tutto perfetto! Giovanna però vuole fare le cose con calma e Sammy ha rispettato la sua scelta, anche se ha ammesso che si sarebbe sentito pronto per quell’importante passo avanti.

Cosa è successo fra Alessandro e Giovanna? Nuove impressioni della tronista di U&D

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci fanno sapere che continua a essere conflittuale il rapporto tra Giovanna e Alessandro: lei non ha voluto portarlo in esterna e ha confessato di sentirlo sempre più freddo. È poi ritornata su Stefano: i suoi occhi l’hanno conquistata… Un nuovo e temibile rivale per Sammy e Alessandro? Quest’ultimo dovrà darsi da fare per non perderla per sempre!